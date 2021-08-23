指揮中心考量國內疫情雖趨緩，但仍有零星不明感染源的本土病例，因此宣布至9月6日仍維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定。國民黨立委許淑華今(23日)在臉書透露，走訪竹山鎮數個社區，大部分長輩們都已得到第一劑新冠疫苗接種，但社區據點活動須配合防疫相關規定，不少團康活動仍無法進行，因此他們非常期盼能夠盡早打到兩劑疫苗。對此，有網友留言表示，「到社區了解疫苗施打情形，委員讚」、「關心老人家真孝順」。

許淑華在臉書指出，趁著立法院開議前走訪竹山鎮數個社區，大部分長輩們都已得到第一劑新冠疫苗接種，不過社區據點活動須配合防疫相關規定，不少團康活動仍無法進行。

受到疫情影響，許淑華說，少了近距離互動的機會，活動力相對低的長輩們長時間在家也快要悶壞，阿公阿嬤們非常期盼能夠盡早打到兩劑疫苗，社區早日恢復運作。

對此有網友留言表示，「辛苦了，加油，讚」、「委員真有愛心，辛苦了」、「加油！妳是最棒的」、「走透透關心長輩健康情形，真好」。