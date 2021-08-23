台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網看準3C開學採買潮，推出《筆電開學慶》，即日起至9月17日近20家品牌大廠、逾千款筆電祭出多項折扣優惠，希望能推升買氣助攻營運。

本土新冠肺炎疫情趨緩，各級學校即將開學，帶動NB買氣湧現，根據momo購物網據站上銷售統計，近一個月筆電銷售年增逾50%，其中Acer萬元教育國民機、ASUS X515JA 15.6吋窄邊框輕薄筆電最受消費者青睞。

富邦媒表示，根據momo站上消費觀察，開學筆電主要以學生文書處理為主，在選購筆電時鎖定二大關鍵因素，包含「15吋以上大螢幕」娛樂或作業皆能提升視覺舒適度，以及「體積輕薄便攜」居家移動輕鬆，外出攜帶便利為主，看準3C開學採買潮，momo推出《筆電開學慶》即日起至9月17日近20家品牌大廠、逾千款筆電下殺7折起，消費滿萬元再享最高1000 momo幣。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，7月合併營收為71.7億元，年增39.6%，再創歷年同期新高；累計1至7月合併營收約477.9億元，較去年同期成長32.5%，亦是歷年同期新高。

7月momo網路購物業績年增43.4%，佔比達94.2%；行動購物在網購業績除規模經濟效益，7月份不重複有購會員較去年同期成長32%，佔比約達76%，在購買頻次、客單價年增持續成長、回購週期變短，顯見momo會員黏著度的提升。五大品類表現，則以居家生活、美妝保建、3C家電成長幅度較高。

展望8月，富邦媒表示，8月有父親節、情人節、中元節三大節慶輪番承接買氣，中元節普渡採買活動自7月中開跑至今站內食品銷售已較去年同期成長逾50%，8月買氣更持續一路狂飆，可望推升8月營運表現。