【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情趨於平穩，彰化縣政府與彰化客運、員林客運共同宣布縣內台灣好行恢復行駛的好消息，並推出全新優惠套票，張開雙手迎接解封後民眾悶壞的心情。

▲搭乘清水岩線可串連田中鐵道之旅。 圖：彰化縣田中鎮觀光商圈發展協會╱提供

彰化文化底蘊豐富，旅遊魅力不輸一線觀光城市，彰化縣有3條台灣好行路線，包含：「鹿港祈福線(含鹿港祈福快線)、清水岩線及彰南快線」網羅歷史古蹟、傳統美食、產業脈動及田園風光等四大亮點。

彰化縣政府表示；鹿港祈福線（含鹿港福快線）於2021年8月13日復駛，彰南快線及清水岩線於2021年8月14日復駛，疫情後解封一口氣推出4款新套票，內容除了可搭乘好行坐免驚的一日券外，還包含人氣名店、熱門觀光工廠商品兌換券及DIY等多項好康，就是要讓民眾暢遊彰化、自在好行！

▲搭乘鹿港祈福線，體驗老街風光。 圖：彰化縣政府城觀處╱提供

鹿港祈福線從高鐵台中站發車，串聯彰化市到鹿港小鎮，可一次暢遊兩地的人文老街、歷史古蹟、大佛及知名廟宇，還有彰化的經典小吃、人氣伴手禮以及鐵道迷必逛、全台唯一的扇形車庫；鹿港祈福快線則從高鐵台中站直達經典小鎮鹿港，可以快達漫遊小鎮風光，兩線套票可以交叉使用搭乘，讓旅程更為彈性自在。

彰南快線及清水岩線皆從高鐵彰化站發車，採循環方式行駛，為讓民眾更彈性規劃行程，彰南快線9月中旬起從北斗老街採雙向巡迴方式運行，行經美食聖地北斗老街、彰南地區眾多觀光工廠、以及平地最大的溪州公園，最適合親子共學、學生壯遊及樂齡踏青的知性之旅；清水岩線則行經生態綠野的清水岩、社頭地區的織襪產業、鐵道迷朝聖地福井鐵道文物館以及田中小鎮，是趟樂活悠閒的路線。

四款超值套票感受多元的彰化五感體驗，不論鹿港祈福線及快線的三輪車遊老街、走讀老街人文風采；還是品嚐彰化經典美味及小吃；或是清水岩線以單車悠遊稻香與社頭在地紡織產業；或是彰南快線暢遊各大觀光工廠寓教於樂。不論是一人旅行，還是閨秘好友，家庭親子出遊，搭乘好行輕鬆自在，免去開車找路的麻煩，又可減省荷包、賺到滿滿的歡樂。

▲四款超值套票，輕鬆體驗多元彰化魅力。 圖：彰化縣政府城觀處╱提供

彰化縣政府城觀處表示，這次新推出的套票售價都有約市價75折的優惠，且有超過40間合作店家，出示套票可提供特別優惠，一卡在手自在悠遊。另外還陸續將推出結合在地經典小吃及旅宿抵用劵的限時限量好康活動，歡迎大家隨時留意彰化縣台灣好行Facebook「台灣好行-自遊彰化」最新活動消息，套票內容資訊也公告在台灣好行官方網站

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）