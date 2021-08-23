太魯閣號事故／4分鐘動畫，9點28分34秒太魯閣號最後定格

國家運輸安全調查委員會今（23）日發布278頁「0402台鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故」事實資料報告，記者會上並公布4分鐘動畫說明原委。動畫在4月2日上午9點28分34秒事故列車撞上肇事大貨車後變成黑白定格畫面。

根據動畫，事故當天上午大概8點，東新營造工地主任李義祥由1名移工陪同，駕駛一輛具有吊桿、登記車重7公噸的柴油大貨車，載有「執行輪胎緩衝層工程」所需的廢輪胎，前往工地置放。該工地緊鄰事故現場。出發前因電瓶電量低，致大貨車無法發動，工地主任請機電商至工廠接電處理，順利發動車輛。

8點49分，事故大貨車通過台9線158K門架監視器，因事故地點山坡曾發生落石，台鐵與東新營造訂下工程契約，負責北迴線里程K51＋170~K51＋500間「山側邊坡安全防護設施工程」，主要於西正線軌道上方建置長125.35公尺鋼骨鋼筋混凝土明隧道。該工程於民國108年4月26日開工，原定109年6月18日完工，因故展延至110年4月26日。

8點50分，大貨車由台9線轉入工地，8點52分停在西正線明隧道上方平台旁，8點56分移工開始卸載大貨車上廢輪胎。

9點12分移工卸載完廢輪胎後，李義祥駕駛大貨車於施工便道轉彎處左轉，向斜坡下方行駛；因熄火無法順利左轉，在貨櫃屋前方斜坡停下，並出現氣壓煞車壓力過低的警示聲響。

9點15分李義祥下車並走到大貨車左側立柱旁模擬拉繩的動作，往工區入口挖掘機停放位置移動；移工9點20分駕駛挖掘機，9點24分挖掘機停止於施工便道轉彎處。

9點25分李義祥用一條長200公分、寬10公分、厚度0.2公分最大工作負載3公噸的吊帶，先綑綁於大貨車左側立柱上，後將吊帶另一端扣於挖掘機挖斗上；9點26分李義祥登上駕駛座開始操作挖掘機，兩度拉動大貨車；9點27分大貨車行車視野輔助系統影像畫面中止。依工地主任及移工訪談紀錄，將大貨車往路中央拖動過程，吊帶脫離，大貨車沿施工便道滑動翻滾墜落邊坡，距和仁隧道南口252.1公尺。

9點28分事故車頭駛出和仁隧道南口時，ATP紀錄顯示車速126公里，此時列車行車影像紀錄器顯示，移工於東正線軌道旁限高門型架處向列車揮手。

根據TCMS和ATP紀錄，9點28分33秒之前司機員已操作緊急緊軔煞車並發出長鳴笛聲，但9點28分34秒仍撞到軌道上大貨車，列車進入隧道內130公尺後才停止。ATP最後一筆紀錄是9點28分36秒，車速105公里。