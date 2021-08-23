國產高端疫苗23日開打，網友戲稱這是台灣最大人體實驗場，桃園市有5.3萬人登記接種，各社區接種站許多都是年輕面孔，繼中午桃園中大有國中接種站有一男一女打完後身體不適後，中原國小接種站一名26歲王姓女子打完疫苗後疑似出現暈針反應，在現場短暫失去意識，讓醫護及工作人員嚇了一大跳，經過醫師檢視後送往醫院，經過休息無大礙已返家。

在中原國小接種高端的32歲的陳姓民眾說，依照自己的年紀要輪到打疫苗不知要等到何時，既然高端疫苗開放且年齡下修，因自身身體狀況良好沒有任何疾病，認為有疫苗就先打再說，而且還向公司事先請好假給自己一天在家觀察身體狀況，甚至還被同事戲稱是「疫苗的勇者」。

今是開打高端首日，桃園大有國中接種站最早傳出有不適事件發生，一名30餘歲的外籍女性，打完後當場倒下，巨大聲響嚇壞現場所有人，目前人已清醒，因她疑似有頭部撞擊地板情形，醫護人員正在溝通建議就醫。

另一名則是年約40餘歲男性，打完入坐觀察區時，突然感到喘不過氣，不久即癱軟嘔吐，醫護人員發現後緊急送往醫院急救。