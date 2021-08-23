國民黨革實院長羅智強搭上公投列車到各縣市宣傳公投案。（陳彩玲攝）

國民黨反萊豬顧健康公投列車第3次環島，從台灣頭基隆市出發。（陳彩玲攝）

國民黨反萊豬顧健康公投列車第3次環島，從台灣頭基隆市出發，為年底12月18日公投衝刺，國民黨革實院長羅智強將搭上車到各縣市宣傳公投案，並點名支持萊豬立委，首站呼籲立委蔡適應棄暗投明，表態支持反萊豬。

反萊豬顧健康公投列車今日重新出發，首站選定基隆市，宣傳車是可變身為舞台的變形金剛戰車，在基隆火車站南站廣場前首次登場亮相。國民黨革實院長羅智強、國民黨秘書長李乾龍、前台北市長郝龍斌、前立委謝國樑、基隆市副議長林沛祥、基隆市黨部主委蔡智穎等到場啟動儀式。

羅智強表示，中央原訂於8月18日舉行公投，因疫情延期到12月18日，但很多民眾並不知情，他說，許多宣傳活動受疫情影響紛紛停止，現在有趨緩情勢，將重新啟動反萊豬、公投及公投綁大選宣傳，因此，今天選在基隆台灣頭出發，將開著變形金剛繞全台一圈，到大街小巷、鬧區宣傳。

羅智強指出，環島時，將點出全台支持萊豬的民進黨立委，因為這個議題找行政院長蘇貞昌和蔡英文總統都已經沒用，他說，蘇貞昌不是人民選的、蔡英文也沒有要連任不會怕，只有立委需要人民選票。羅也立即點名基隆唯一立委蔡適應，要求蔡不要背叛在地選民，這次公投棄暗投明，表態支持反萊豬，他呼籲，公投是支持萊豬立委們補考的機會，一定要痛定思痛改過向善。

前立委謝國樑也說，當年國民黨執政，在顧及台美雙邊貿易往來下，針對美國牛肉進行鬆綁，但國民黨政府很負責，在國際標準、科學證據下，堅持「牛豬分離、排除內臟」，沒想到時隔9年，民進黨執政後就「不演了」，蔡英文鬆綁萊豬進口，事後面臨廣大民意反撲，也充耳不聞。

謝國樑說，萊豬已造成民眾食安疑慮，政府難辭其咎，如此罔顧民意、黑箱開放的政策，未捍衛人民健康，逼人民只能用公投，要求政府勇敢向萊豬說「不」，他認為，萊豬議題在國內引發強烈反彈，加上政權易主，基於捍衛台灣民眾的健康，台灣政府應該努力一次，與美方重新談判。