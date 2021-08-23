20歲左右陳姓男子因心儀女同學，2019年6月間，趁著女同學服用安眠藥物昏睡後，企圖強迫口交，幸好女同學奮力掙脫，男友家的母親剛好回來，見狀立刻制止，嚇得陳趕緊逃離，士林地檢署偵結，依強制猥褻、乘機性交未遂罪起訴。

陳、被害女學生與陸姓男友，3人都是好朋友，平時玩再一起，案發當天約在陸男位於大同區迪化街住家聊天，但因女同學精神狀況不佳，服用安眠藥後昏昏欲睡，正巧陸男打工外出，陳又以須吃糖恢復意識為由，支開陸男的弟弟，他卻趁屋內無人，對全身無力躺在床上的女同學伸出狼爪。

起訴指出，陳男用手強行壓著女同學的頸部，逼迫口交，女同學極力反抗，不願配合陳男要求，但胸部仍遭襲擊，所幸陸男的母親剛好返家，聽聞聲響，立刻入內查看，陳男支吾其詞，藉故離開，

檢方調查，女同學原本精神狀況不佳，遭侵犯後，病情更加嚴重，甚至有自傷的行為，整個人的情緒與案發前有明顯不同，證明案發後壓力增加，檢察官認定，陳男涉犯乘機性交未遂、強制猥褻2罪，依法起訴。