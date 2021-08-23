提到非洲東北部的非洲之角，第一印象便是該地區動蕩的政局、內戰、饑荒以及貧窮。非洲之角國土面積最大的衣索比亞也深陷上述困境。始於2020年11月的提格雷沖突使得該國提格雷州地區戰火連綿，人民流離失所。令本就資源貧乏的該地雪上加霜，陸續出現嚴重饑荒、傳染病爆發的風險以及人道主義危機。

沖突爆發源於中央政府和州政府的政見分歧，外加醞釀已久的民族矛盾和地區自治所帶來的強大權力，最終一發不可收拾。縱使衣索比亞政府多次嘗試單方面宣佈停火，提格雷的提人陣（TPLF）仍在不斷進攻，地區狀況並沒有得到改善而是持續惡化。

除了需要應付內部爭端，衣索比亞在對外關係方面與尼羅河下遊國家埃及以及蘇丹也因復興大壩（GERD）的建設和運營將導致的水資源分配問題產生了長達10年的糾紛。三方多次談判無果。 根據世界銀行數據顯示，衣索比亞在2011年的電力覆蓋率為23%，修建復興大壩的初衷在於改善該國的電力覆蓋率，通過大壩發電滿足全國超過1.1億人口的用電量。

復興大壩在2020年7月建成之後開始蓄水，在第二次蓄水後蓄水總量將達到185億立方米，此外還可能產生近30億立方米的蒸發或滲漏損耗。該水庫蓄約630億立方米的容量蓄滿將需要至少5-15年的時間。而在此期間，埃及和蘇丹均認為河水水位的下降不但會影響到本國人民的飲用水量，更會威脅到農業耕地的灌溉。埃及外長舒克裡（Sameh Shokry）更是在聯合國安理會有關復興大壩的會議上表明衣索比亞此舉威脅到埃及人民的生存權。如此棘手的問題如若置之不理， 或將禍及地區和平。

內外皆憂的衣索比亞在七月中迎來了強有力的合作夥伴——俄羅斯，並和其簽署了軍事合作協議。該協議將會幫助衣索比亞全面改造和升級其國防部隊在知識、技能及技術領域的能力。俄羅斯雖然在復興大壩問題上一再強調該國的“中立”立場，但其言語無不流露出偏袒衣索比亞一方的意思。這也很好地解釋了衣索比亞在大壩第二次蓄水時所表現出絕不退讓的堅決態度，因為背後有了靠山。

得益於非洲之角特殊的地理位置，該地區具有重要戰略意義，也因此引得東西方多國勢力在此部署。衣索比亞一直極力尋求在多國勢力之間保持平衡以求達到國家利益最大化。雖然過往幾十年的政策偏向於西方，但也會因歐美不在復興大壩問題上為自己撐場以及對提人陣的默認支持中以俄羅斯來制衡對方。另外，衣索比亞也與中國保持密切友好的關係，並在“一帶一路”的倡議下與中方開展了亞吉鐵路等基建項目。衣索比亞堪稱非洲多國中“左右逢源”的典範。

為了避免太過於依賴中國以及鄰國吉布地的港口，衣索比亞早在2018年就將目光投向了索馬利亞蘭的柏培拉港。衣索比亞政府擁有該港口19% 的股份，同時和被吉布地政府強制收回吉布地港特許經營權的DP World一起開發“柏培拉走廊”，一條由衣索比亞邊界通往柏培拉的道路。“柏培拉走廊”以及周邊經濟區的建設將會滿足衣索比亞日益增長的國際貿易需求，同時令進口貨物能夠更直接和迅速地進入衣索比亞。

柏培拉港的新碼頭在上月落成，包括400米的深水碼頭和三台龍門弔，能夠處理目前運行的最大集裝箱船，並將港口的能力由目前的15萬個標準箱提高到每年50萬個標準箱。索馬利亞蘭總統在碼頭就職典禮上表示，“柏培拉港將為內陸國家服務，主要是衣索比亞。” 衣索比亞期望在2025年擺脫最貧困國家之一，達到中下收入水平的目標。而DP World準備再斥資高達4.42億美元將柏培拉港打造成世界級的航運中心，這不單可以使的該國減少將近95%的貿易都從吉布地港口經過的窘況，創造就業機會，亦能藉此拉近與中東的關係。衣索比亞政府的這項投資值得，「一石三鳥」。

國有衣索比亞船運物流公司（ESLSE）已經迫不及待將兩艘該公司的船停靠柏培拉港新碼頭用於貨運代理服務。雙方目前正在協商相關法律框架，以便衣索比亞日後更方便地利用該港進出口。除此之外，衣索比亞航運更是將航線由吉布地轉移到柏培拉，開啟首次定期運行服務。

衣索比亞這些舉動能否達到預期就要交由時間來檢驗了。長時間夾縫生存，衣索比亞非常善於權衡利弊和平衡各方勢力。盡可能和更多國家建立起利益相關的盟友關係，但又不完全歸入任何一方的陣營。利用各方都想在非洲之角分一杯羹的心態，嫻熟地遊走在各方中間，以增加自身在該地區的戰略重要性，從而獲得更多利益。