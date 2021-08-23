柏忕健康管理中心醫師李瑞文表示，腹主動脈瘤依形狀分為球囊狀或梭狀。體內有主動脈瘤，猶如一顆不定時炸彈，隨時會破裂，造成主動脈剝離的機率也會大增。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

因為腰痛做檢查，沒想到卻發現腹主動脈瘤；一名64歲男子近期感到腰酸背痛，按摩推拿、復健治療並無明顯好轉，經朋友介紹至台中澄清醫院柏忕管理中心做脊椎磁振造影檢查，卻意外發現腹主動脈瘤，且長軸已超過8公分，所幸發現得早，還未破裂造成嚴重生命威脅；他也聽從建議到自家附近醫院積極治療。

柏忕健康管理中心醫師李瑞文表示，腹主動脈瘤早期很難被發現，通常都是太過膨大，壓迫到周圍組織而產生症狀，例如腹痛、腰痛、背痛，患者常會因此去腸胃科或骨科就診；但因腰酸背痛較少會聯想到是主動脈的疾病，也因此脊椎影像檢查發現會對生命造成威脅的腹主動脈瘤真的相當少見。

主動脈是全身血液的主要供給管道，將血液由心臟分配送到全身，一般將主動脈分為四個部分，血液離開心臟首先經過「升主動脈」，再經過「主動脈弓」，主動脈弓會分支往上將血液送往腦部，往下經過「降主動脈」，並繼續沿著脊柱向下，經過橫膈膜後的部分就稱為「腹主動脈」，腹主動脈瘤依形狀分為球囊狀或梭狀。體內有主動脈瘤，猶如一顆不定時炸彈，隨時會破裂，造成主動脈剝離的機率也會大增。

李瑞文指出，三高代謝症候群、抽菸、體重過重、以及一些自體免疫疾病皆會引發血管發炎或硬化，造成血管的彈性變差，提高主動脈瘤的發生機率。這位患者本身血糖、血脂肪過高、體內組織發炎指數也異常，顯示全身的血管其實長期處於高風險的情況。

李瑞文提醒，健康飲食、規律運動、控制三高、不抽菸都能維持血管的健康，降低心血管疾病發生。心血管疾病列居國人十大死因第二位，建議40歲以上民眾，要定期安排健康檢查，達到預防勝於治療。

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