行政院長蘇貞昌23日上午臨時新增行程，針對非洲豬瘟病毒走私肉品案，前往大園區遠雄貨棧，視察航空快遞包裹X光機檢查情形。媒體表單提問蔡英文總統施打高端疫苗，國民黨趙少康質疑，要蔡總統先去驗抗體，證明之前沒有打過別的疫苗，以及現在總統跟綠委群起打高端，院長是否也有意加入，並且直播意願。

對於提問議題，蘇貞昌表示，早在國民黨等當時批評AZ疫苗時，就和陳時中指揮官率先施打AZ疫苗，而我們都看到，這一段期間以來，我們台灣舉國同心，大家在變種病毒肆虐、全世界疫情再起、周邊國家一一疫情嚴重的此時此刻，台灣可以在90天內，把原來5月的時候1天6、700個確診病例降到個位數，也能把疫情整個壓制下來；也能讓5月16日時疫苗施打覆蓋率不到1％，現在已經超過40％。

蘇揆強調，請國人同胞，大家要舉國同心，不要講一些對防治疫情沒有幫助的話，也對於總統示範施打給大家看，特別表示敬意，同時也希望國人同胞，現在疫苗一一進來，指揮中心都有指引、有順序，也有預約的制度，請大家都依照預約制度、依照順序，輪到你就施打疫苗，讓我們不但疫情控制良好，而且疫苗施打覆蓋率能早日更高地提振起來。我們相信，台灣不但第二次戰勝了病毒，同時也會讓全世界更為肯定、敬佩。

對於臺北市長柯文哲喊說要編列預算自購疫苗，蘇貞昌表示，疫苗的購買進口，國家有一定的規定跟程序，現在疫苗已經會一批一批的進來，也都有施打的預約制度，請大家依照指揮中心所訂的規範及預約來施打疫苗。