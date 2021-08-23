太平里四月路57-8號旁200公尺長產業道路，路幅僅3米寬，立委楊瓊瓔等人前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市后里區太平里四月路57-8號旁200公尺長產業道路，是太平里第10鄰約30戶農村聚落通往后神路臨時替代道路，但路幅僅3米寬，不僅會車困難，且大型農機具、垃圾車及消防車也難出入，立委楊瓊瓔極力爭取拓寬，沿線地主最後願同意捐出土地，將產業道路拓寬為8公尺，農民聞訊喜出望外。

約200公尺長的四月路57號～57-8號段產業道路兩端現有30戶共約150人設籍在內，但產業道路路寬僅3公尺，影響居民出入。立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添23日會同台中市建設局、水利局、后里區公所、太平里里長陳進益及捐地地主等人實地勘查。

太平里長陳進益指出，這裡整整有200公尺都是狹小的道路型態，因此先前爭取拓寬，但路旁是私人土地，加上拓寬經費龐大，長期以來一直無法完成改善，在經過協調沿線農地地主願意捐出土地，將產業道路拓寬為8公尺，里長也表示非常感謝地主的善心舉動為地方建設做出貢獻。

陳本添說，四月路57號～57-8號段產業道路路面寬度勉強可行駛一輛小貨車，有迫切改善的必要，農路二側除有工廠外，農民耕種百合花亦是當地農產大宗，農路更如同當地經濟動脈，給農民暢通路網，方便搬運、農耕機會車，不但可帶動產業且利於進一步發展觀光業。

楊瓊瓔表示，今天邀請相關單位及捐地地主實地會勘，為了建置安全的農路，農民也表示願意捐地，就是希望能提供農民安全好走的產業道路，本案係為四月路通往后神路臨時替代道路，因道路狹小，農耕機無法會車，常常發生進退兩難窘狀，且大型消防車也無法進入，在公所及里長協助下目前已取得兩邊地主同意拓寬8米(連同兩邊農田灌溉溝及排水溝)，因涉及道路拓寬及水利溝遷移，希望建設局及水利局同意補助公所經費辦理改善。

建設局及水利局允諾補助570萬元經費，協助后里區公所拓寬農路，提升農民交通便捷性，感謝多位地主共同無償捐地，讓的產業道路可以完成拓寬，將原先的3米增加到8米的寬度，讓在地居民出入有更方便且更安全的用路環境。