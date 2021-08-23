前年國安局特勤人員利用總統專機出訪的機會夾帶9793條私菸， 台北地方法院今年6月將被起訴的14人都判有罪，據了解檢察官及被告都不服判決，已遞狀提上訴，台灣高等法院將分案後審理。

2019年7月22日，蔡英文總統結束12天「自由民主永續之旅」返台 ，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

本案一審將涉案8名國安局軍士官吳宗憲、張恒嘉分別重判 有期徒刑10年4月、10年2月，另6人各判刑6年2月到7年不等，追徵沒收8人犯罪所得789萬多元。

時任華航空品處副總邱彰信、協理于堯及管理師陳穎彥，各依逃漏稅捐罪，判刑2年8月、2年半及2年，但組長黃川禎因有證據證明，協助國安局人員走私香菸，依貪汙幫助犯重判5年4月。

至於獲輕刑的是買菸大戶、特勤上校林志建，與吳宗憲女性友人、櫃姐劉品纖，北院考量林在審理中認罪，認定有悔意，依逃漏稅捐 罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，向公庫支付33萬。劉品纖因一下認罪一下又全盤否認，雖判刑6月，可易科罰金，但未宣告緩刑。

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