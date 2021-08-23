阿富汗喀布爾機場今（23）日爆發槍戰，德國軍方表示，阿富汗安全人員今日在喀布爾機場北門和不明攻擊者交火，槍戰導致1名阿富汗安全部隊人員死亡，另外3人受傷。德國軍方指出，美軍與德軍也參與這場交火。
綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）稍早發布推文，指出阿富汗喀布爾機場今日清晨4時13分爆發槍戰，阿富汗安全部隊與不明攻擊者在北門交火，導致1名阿富汗安全人員喪命，另外3人受傷。
德國軍方表示，美軍與德軍也進一步參與了這場戰鬥，不過沒有德軍受傷。
塔利班奪回阿富汗首都喀布爾後，喀布爾情勢一夕惡化，大批民眾湧入哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），機場的撤離行動陷入混亂，除了有民眾從軍機上摔下來外，22日傳出至少7人在試圖擠入機場的混亂中喪命。
美國總統拜登稍早表示，美國已經擴大機場周邊的安全區域，同時塔利班也對外國的撤僑行動相當配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。