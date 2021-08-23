大批阿富汗民眾逃難，喀布爾機場面臨安全問題。

阿富汗喀布爾機場今（23）日爆發槍戰，德國軍方表示，阿富汗安全人員今日在喀布爾機場北門和不明攻擊者交火，槍戰導致1名阿富汗安全部隊人員死亡，另外3人受傷。德國軍方指出，美軍與德軍也參與這場交火。

Am weiteren Verlauf des Gefechtes waren amerikanische und deutsche Kräfte ebenfalls beteiligt. Alle Soldatinnen und Soldaten der #BundeswehrimEinsatz sind unverletzt. — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23 2021

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）稍早發布推文，指出阿富汗喀布爾機場今日清晨4時13分爆發槍戰，阿富汗安全部隊與不明攻擊者在北門交火，導致1名阿富汗安全人員喪命，另外3人受傷。

德國軍方表示，美軍與德軍也進一步參與了這場戰鬥，不過沒有德軍受傷。

塔利班奪回阿富汗首都喀布爾後，喀布爾情勢一夕惡化，大批民眾湧入哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），機場的撤離行動陷入混亂，除了有民眾從軍機上摔下來外，22日傳出至少7人在試圖擠入機場的混亂中喪命。

美國總統拜登稍早表示，美國已經擴大機場周邊的安全區域，同時塔利班也對外國的撤僑行動相當配合。