新竹漁港南寮遊客服務中心附近的監視錄影畫面，拍攝到多隻流浪狗，疑似就是導致王婦摔倒的原凶。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市75歲王姓婦人21日清晨到新竹漁港的南寮遊客中心附近晨運，突遭到多條疑似流浪狗追逐，王婦受到驚嚇想逃離現場時不慎摔倒，頭部撞擊地面昏迷，經送醫仍不治，家屬到蔡英文總統臉書留言，要求相關單位公開道歉，檢警則將追查肇事犬隻有無植入晶片。

檢警調查，75歲的王姓婦人是於本月21日清晨至新竹漁港散步健身，當天上午7點多被附近的疫苗站志工發現倒臥在南寮遊客服務中心的空地上，由於王婦頭部有血跡，附近又有多隻疑似流浪犬，目擊者擔心婦人遭狗咬，先趕走犬隻後，報案將婦人送醫但仍不治。

檢警調閱案發時現場監視錄影畫面，發現王婦在倒地前是遭6隻狗追逐，王婦可能因要逃離現場情急摔倒導致頭部撞擊地面，導致傷重不治。

新竹市動物保護及防疫所在此不幸的意外事件後，於22日在旅遊服務中心附近捕獲4隻犬隻，並將持續加強巡查漁港周邊的流浪犬。

新竹地檢署檢察官則要求警方追查肇事的犬隻身上是否有晶片，如果是有主人飼養的，飼主可能涉及過失致死刑責。

而王婦的女婿也傷心致極的到蔡英文總統臉書留言，他表示，南寮的狗咬傷遊客已不是第1次，因地方政府的姑息與怠惰，造成人民的死亡，希望有政府官員道歉，否則家族絕對會訴諸國際媒體，不會善罷甘休。