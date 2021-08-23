直播》高端開打首日 傳3人接種後不適 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中2例為居家隔離期間陽性者)，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至70多歲，其中2例發病日分別為今(2021)年8月15日、8月20日，餘2例為無症狀感染。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月21日累計公布14717位確診個案中，已有13601人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

指揮中心說明，今日新增2例境外移入個案中，案16037為俄羅斯籍20多歲女性，未接種COVID-19疫苗，8月11日自俄羅斯來臺就學，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月20日有鼻塞等症狀，8月21日由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。案16038為40多歲立陶宛籍男性，未接種COVID-19疫苗，8月13日自立陶宛來臺工作，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月21日出現發燒、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計2502861例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2485203例排除)，其中15932例確診，分別為1373例境外移入，14506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。