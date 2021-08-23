台股今(23日)絕地大反攻，台積電領軍上攻，航運股強勢反彈，電傳金各類股齊揚，指數開高走高，終場加權指數收在16741.84點，大漲399.9點，成交值3635億元。台積電收在566元，大漲14元，漲幅2.5%，聯電收在58.6元，漲逾5%，航運股萬海等逾10檔亮燈漲停，高端收盤下跌18元，收在337元，跌逾5%。

美股上周五(20日)4大指數收紅，悶了好多天的台股開盤上漲117點，以16459.13點開出，電子權值股齊力上攻，台積電開盤上漲8元，以560元開出，漲逾1%，股價持續上攻來到572元，漲逾3%；聯電以57.4元開出後，一度翻揚至58.8元，漲逾半根停板；聯發科漲逾3%，股價回到900元，股王矽力-KY盤中也漲逾6%；面板雙虎友達、群創在今日盤勢大漲下，股價盤中走跌，走勢弱疲。

散裝航運受惠波羅的海運價指數BDI再創波段新高，新興、裕民、慧洋-KY等多檔都亮燈漲停；另外，市場傳出台積電美國新廠擬採台灣整廠輸出、美國組裝策略，設備廠漢唐已出面與萬海接洽，貨櫃三雄的萬海也率先漲停，來到248元，航運類股指數漲逾8%，成交比重一度占大盤近5珹。

鋼鐵族群也出現吹起反攻號角，中鋼早盤攻至36.2元，漲逾3%，帶動燁興、第一銅、春源、千興、威致等大漲逾半根停板；金融類股指數也有1%的漲幅，富邦金、國泰金盤中都漲逾3%。

高端疫苗今日開打，蔡英文總統7時30分即至台大醫學院體育館接種，股價早盤來到370元，漲逾4%，不過，接近10點時，股價由紅翻黑，午盤雖試圖返回平盤之上，但尾盤再度下殺，跌逾半根停板。