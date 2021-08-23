日本首相菅義偉擔任執政黨自民黨總裁（黨主席）任期到9月底，他今天說，時機到了就會參選總裁，想法沒有改變；去年與菅義偉競爭總裁的前政調會長岸田文雄，也傳出有意參選。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉上午受訪時對於自民黨總裁選舉表示，他曾說若時機到了，當然會參選，這樣的想法至今沒有改變。

產經新聞報導，多名相關人士透露，今年64歲的岸田文雄有意再戰總裁選舉，挑戰72歲的菅義偉；總裁選舉可能成為兩人之間的對決。

菅義偉的總裁任期至9月30日，自民黨將在本月26日決定總裁選舉的日程，目前最有可能的日期是9月17日公告、9月29日進行投開票，岸田預計在總裁選舉日程確定後正式宣布參選。

報導指出，菅義偉在去年9月的總裁選舉受到黨內主要派系（派閥）與幹部的支持，擊敗岸田等人當選總裁；這次總裁選舉包括自民黨幹事長二階俊博等人，仍有意支持菅義偉。

不過隨著眾議院大選逼近，菅義偉政府的COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）防疫政策遭到批判，曾任外務大臣等要職的岸田開始受到期待，本月19日岸田派（又稱「宏池會」）會議中，許多人希望岸田早點決定參選總裁，岸田本人也顯示出有意參選。

菅義偉周邊人士說，目前正考量方案，如果緊急事態宣言如期在9月12日解除，在總裁選舉公告之前，菅義偉將宣布解散國會，凍結黨內總裁選舉，先進行眾議院大選。若菅義偉做此判斷，岸田可能會被迫重新擬定總裁選舉戰略。

報導說，除了岸田以外，政調會長下村博文與前總務大臣高市早苗都表態有意參選總裁，但看來很難湊齊20名參選推薦人。

另外，昨天的橫濱市長選舉中，菅義偉與執政黨自民黨支持的候選人小此木八郎輸給在野黨力挺的山中春竹，對此菅義偉說，選舉結果非常可惜，橫濱市民對於COVID-19防疫等各種市政課題做出判斷，他謙虛地接受。

神奈川縣是菅義偉參選眾議員的選區，因此橫濱市長選戰被視為即將到來的自民黨總裁選舉以及眾議院選舉的前哨戰。

菅義偉2020年9月14日贏得自民黨總裁選舉，並在同年9月16日獲國會參眾兩院指名，榮登首相大位。不過菅義偉本屆總裁任期只補滿前總裁安倍晉三請辭後到2021年9月的任期，因此一年後再度舉行自民黨總裁選舉。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100823