蘇貞昌23日上午臨時新增行程，針對非洲豬瘟病毒走私肉品案，前往大園區遠雄貨棧，視察航空快遞包裹X光機檢查情形。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌23日上午臨時新增行程，針對非洲豬瘟病毒走私肉品案，前往大園區遠雄貨棧，視察航空快遞包裹X光機檢查情形。媒體表單提問蘇揆，針對新北市籍漁船「順發886號」漁船，涉嫌走私154隻高價名貴貓，被海巡查獲後，因這批貓未經合法程序入境，依法規被迫安樂死，掀起軒然大波事件，後續是否修法？

蘇貞昌表示，我們都同樣的愛護動物，但最可惡的是為了自己的暴利，不顧動物的生命及安全，去非法進口，而全世界絕大多數的國家對於非法進口，尤其這一次的貓、狗來自於狂犬病的疫區，這種潛伏期特別地長，又不易發覺，國家執法機構依據法律，不得已所做的痛苦作為，這是為了保護我們的國家安全，也為了保護臺灣已經有的眾多寵物狗、寵物貓，我們絕對不能因為一時不忍，而使得防疫有破口。

他指出，如果狂犬病因此而發生，傳染到人，那是百分之百死亡，我們看電影「伊波拉病毒」，也都知道可愛背後也有可怕的病毒，政府的執法有時候非常萬不得已，同時也只有這樣，才能保護國內的產業跟國人同胞，甚至於我們自己已有的寵物生命。像24年前口蹄疫病毒發生，就是來自於中國的仔豬走私進口，一時不察，蔓延開來，最後不得已撲殺了400萬頭的國內養豬，那種才是大不忍，所以請國人同胞諒解。

蘇貞昌強調，對於為自己暴利走私進口，這種漁船、這種船長、這種船員，我們從最嚴來處分，不但逐出漁業界，而且對於船長執照、船員執照都一律予以廢止，嚴予懲罰，這樣才能不讓不良、不肖的人去害死無辜的貓狗。

他也同時呼籲，請國人同胞支持在第一線執法的人員，他們只有一個，就是依據國家法律、依據一定的程序完成，我們不能這一件要他那樣、下一件要他這樣，這樣第一線執法人員也會很難，很不好作為，我們也要給這些執法的工作人員，給他們肯定，給他們在執法時，在相對感性、痛苦之下，他們要理性執法，那才是保護國人同胞的安全，保護我們寵物的安全，保護真正動物生命。