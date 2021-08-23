男星炎亞綸出身自美少年團體「飛輪海」，不僅外型俊俏且兼具實力，入行20年來做了多元嘗試，除了歌手身分外，也接戲、擔任主持人，在各領域都有亮眼表現，而他平時經常透過社群平台分享生活點滴，曾透露小時候學了多種才藝的他，最近意外翻出22年前的畫作，po出後驚艷眾人，直呼這幅畫根本大師級。

炎亞綸昨(8/22)在IG貼文，分享了一部繪畫，表示他最近在整理東西時，「意外的發現我1999年的畫作」，因此隨手po出跟大家分享，這張畫作是靜態寫生，主體是白色花瓶插著類似文心蘭的黃色小花，桌上散落著水果，橘黃色的桌面搭配天藍色的背影，對比配色讓畫面顯得活躍，而炎亞綸的筆觸卻相當簡約雅致，整體搭配很平衡。

照他的po文，推算一下年紀，畫下這幅作品的當時，炎亞綸不過14歲，但作品卻有著很高的完成度及藝術性，讓眾人不禁驚呼「畫超讚，可以開畫展」、「被演藝生涯耽誤的畫家」、「請問庚霖老師可以開班授課嗎」，甚至覺得他的作品根本是「大師級」。

事實上，炎亞綸曾透露雙親讓他從3歲開始啟發各種才華，且動靜全包，例如他學鋼琴、豎笛、繪畫，但也打網球，而學業也表現得很好，因此在校時是風雲人物，女生會為他吃醋，當年他在部落格時期擁有高人氣，才被華研老闆相中入行，而如今小時候的畫作曝光，炎亞綸也回應網友，表示自己確實有意重拾畫筆，得到眾人支持。