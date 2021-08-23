造成49人死亡的「0402台鐵太魯閣號出軌事故」，花蓮地檢署就肇事責任完成偵結，起訴肇事主嫌李義祥等9人，針對國家運輸安全調查委員會今發布的事實資料報告，是否會再追加起訴，花檢表示，待收到報告後，如認另有人員涉及刑事責任，將依法偵辦。

台鐵408次太魯閣號列車，今年4月2日在花蓮清水隧道前撞上違法施工、掉落鐵軌的工程車，導致出軌，釀成49死、逾200人輕重傷。花檢事發後立即成立專案小組，4月16日速偵速結，起訴主嫌李義祥、外籍非法移工華文好（阿好）及相關工程人員等7人後，並在本月20日，追加起訴台鐵花工段潘姓主辦工程司與中棪工程顧問公司郭姓專案經理2人。

運安會今公布多達278頁「0402台鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故」事實資料報告，除首度公開非法移工阿好向列車揮手示警的畫面，也將真正的肇事起因、現場施工缺失等一併公布。

由於花檢20日曾表示，針對太魯閣號列車事故發生、罹難者家屬與傷者有提出告訴、及檢察官簽分偵辦等部分，均已偵查終結，至於承包工程有無不法，目前仍正持續偵辦。

隨著運安會事實資料報告公布，後續是否會有第3波起訴，花檢表示，專案小組詳細調查各項證據，對涉嫌犯罪者已分別提起公訴、追加起訴及移請法院併案審理。不過目前尚未收到報告，待收到報告後，如認另有其他人員涉及刑事責任，將依法偵辦。

此外，李義祥起訴後移審花蓮地院，承審合議庭認為他犯行重大有逃亡風險，已裁定7月21日起延押2個月，9月會再開庭審理。