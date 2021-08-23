俗稱「垃圾魚」的外來物種琵琶鼠魚，幾乎沒有天敵，生命力強大如殭屍，是號頭痛的外來物種，目前也現蹤在花東縱谷的淡水水域內。（羅亦晽翻攝花蓮縣議員魏嘉彥臉書）

俗稱「垃圾魚」的外來物種琵琶鼠魚，在台灣各淡水水域適應力及繁殖力強，幾乎沒有天敵，生命力強大如殭屍，是號頭痛的外來物種。花蓮縣議員魏嘉彥日前前往壽豐鄉水域捕撈，隨意一抓竟捕捉一大袋清一色的琵琶鼠魚，顯見縣內淡水水域遭入侵狀況嚴峻，不過外來種移除工程浩大，除公部門努力，縣府也呼籲民眾若發現請勿原放，應隨即滅除。

花蓮縣府農業處保育與林政科長邱奕承指出，琵琶鼠魚就像鯉魚潭內的螯蝦，早年業者從國外引進，後因不肖人士及飼主隨意放生等因素影響，才會引發台灣各淡水水域的災難，花蓮河川部分均有蹤跡，不過花東縱谷淡水水域較為常見，且已影響多年。

邱奕承說，琵琶鼠魚環境適應力強，沒有天敵，無藻類可吃時會攻擊其他魚種及魚卵，嚴重威脅本土魚類生存空間，加上它抗乾旱，身上鱗甲能防止水份喪失，只要稍微濕潤一下，即可復活。

各單位雖不樂見外來種入侵，殘害台灣本土原生物種，不過考量存在多年，於生態環境氾濫成災，移除工程勢必浩大。邱坦言，公部門若花費大量公帑可能遭受質疑與批評，以獎勵制度鼓勵民眾移除，恐讓不肖業者另闢商機，頗為兩難，目前最好的辦法就是政府與民眾齊力將其銷毀。

邱奕承呼籲民眾若有看到琵琶鼠魚時，請直接將其殺死，勿再原放，並對飼主喊話，若飼養外來種生物，「不要因不想養，而隨之丟棄」，這樣恐會使台灣原生物種日漸消逝。

魏嘉彥表示，針對花蓮淡水水域被琵琶鼠魚、螯蝦、福壽螺等外來物種入侵的環境問題，已草擬相關提案，將於下次縣議會開議時提出，盼縣府能邀集有關單位商討外來種生物入侵的問題解方。

他也強調，若不再想辦法提出對策，主動移除琵琶鼠魚等外來物種，積極試圖復育台灣原生種的魚類，未來子孫恐怕只能在博物館裡見本土原生種的魚類在水缸中悠游。