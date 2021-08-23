《臺灣三部曲》製作團隊身負國內外群眾的支持與期盼，籌備過程遇到種種困難，也因為疫情和種種原因，導演魏德聖今天（23日）宣布電影繼續停工，直到尋求資金到位的決定。團隊也推出在疫情爆發前，劇組下足苦功打造的服裝造型設計工作影片，讓支持的眾人知道《臺灣三部曲》準備之龐大與精細。後續，劇組仍以完成《臺灣三部曲》劇情片為第一優先，但同時也思考各種可能性，例如可能將原本的劇情長片改以動畫電影形式完成，一樣推出三部動畫電影，完整呈現導演魏德聖創作的劇本故事，但各種做法團隊仍在研究中。

關於目前的狀況和決定，導演魏德聖親自說明：「要跟大家宣布，《臺灣三部曲》持續停工的狀態，其實我有很多掙扎和不捨。多年的努力和心血到底要停到甚麼時候才能重新啟動呢？我們還是想要完成，但在現在的情況之下，我們真的遇到很大的困難。會有持續停工的決定，也是經過多次討論和研究。」

《臺灣三部曲》原預計斥資40億，一半資金到位就啟動開拍，談到集資不易，魏德聖表示：「找錢本就非常困難，特別是現在反覆的疫情，難度更高，許多原本可能的資金投入者，全部因疫情而卻步，尤其我們在這幾年以來，都一直還爭取不到任何來自政府的資金支持，雖然我們仍會不放棄地努力積極爭取。但在基礎預算沒有到位的狀況下，要完成《臺灣三部曲》拍攝，是極度困難的。因為一旦開拍，就無法說停就停，百分之七十的預算消耗更是會集中在開拍的期間，我也不可能邊拍邊找錢。現在的狀況實在無法說要重新啟動，就能馬上啟動，復工籌拍。」籌備的米倉影業表示，這兩年來跟文化部、國發基金、文策院等單位尋求資金支持，經過多次開會，也針對對方提出的計畫修正去努力修正，仍然無法獲得任何政府奧援，都說還在評估中。

魏德聖表示持續停工主要有幾大原因，一、從今年五月，臺灣爆發本土疫情，雖然已趨控制，但都還有確診案例發生。而且國際上持續的變種病毒擴散與新增的新聞，實際上已對需要數百人大規模人力群聚的電影拍攝，造成極度的困難與成本提高。而且《臺灣三部曲》需要跨國人才協力製作與出國拍攝，但目前許多外籍團隊及外籍演員根本連入境都無法入境，更如何談到出國拍攝的可能呢？且在世界各地疫情依舊反覆變種蔓延的時刻，實在難以在近日達成。

第二個原因是近年世界極端氣候現象頻頻發生，突然的暴風暴雨的臺灣氣候也常導致場景破壞、工作中斷或災害發生，造成長時間拍片的難處和損失。《臺灣三部曲》預計至少需1年半的拍攝期，搭景地遍佈臺灣各地，要面對這麼長時間的場景維持和拍攝，勢必需要更多經費來準備面對不可預期的極端氣候因素。

魏德聖指出，第三個原因是疫情與天候影響，之前投入《臺灣三部曲》的準備與經費，實已造成相當的損失。之前來自投資人、群眾募資、企業贊助的每一分錢，我們都花在電影的準備工作上。包含：田野調查、文史考究、美術設計、場景搭建、勘查場景、道具製作、服裝設計製作、髮型造型製作、演員簽約、演員訓練、動物訓練、動作設計、視覺特效準備等。但是疫情和天氣的不可控制，都造成現階段目標無法達成並停工，所需成本也持續累積增加。

魏德聖說：「要暫停《臺灣三部曲》劇情長片的拍攝，對我來說真的非常不容易，我有很多的不甘心，不甘接受這樣的狀態，也對之前付出時間、心力準備的劇組工作人員、演員致上最深的抱歉，沒有辦法讓大家在現在繼續走下去真的非常抱歉。但，我們的夢想還在，我還會繼續努力尋找資金，不會放棄拍攝的信念。不過，我不能繼續綁住劇組工作人員，他們還要養家、他們還要賺錢生活啊。只希望之後能找到資金，努力把大家再找回來，繼續完成《臺灣三部曲》。今天推出的造型設計篇花絮影片，也分享給大家，一起看見劇組人員做了多少的努力和準備。在尋求資金和等待大環境變化的同時，我們也會同時思考各種不可抗力之下的應變作法，包含研究《臺灣三部曲》製作成動畫片的可能性和機會點，也會先請教藝術總監種田先生及製作中的《達娜米》動畫團隊的專業評估和是否可行。」

魏德聖表示，《臺灣三部曲》第一階段募集的資金，都已運用於前述考究、搭景、電影籌備部分，「我們沒有放棄繼續《臺灣三部曲》計畫，「臺灣400年系列電影」中的動畫片《達娜米》和紀錄片《尋找福爾摩莎》因為金流的急迫性較和緩，所以會繼續進行拍攝和準備，依照原定2024年上映。若贊助者有相關問題，可使用集資時的聯繫管道，與我們接洽，我們很願意跟您詳細解釋。感謝大家不離不棄的支持，我們會繼續努力尋找資金與各方資源來完成使命，期待大家體諒。」

《臺灣三部曲》宣布持續停工，籌備期間的場景、美術、人力等費用加總投入已高達2億，籌拍的米倉電影表示，已在做此決定的第一時間同步向投資的金主告知和說明，投資者們也都能理解疫情是不可預知與控制的狀況，繼續給電影公司加油打氣。至於已經搭建的場景，原本都有投入維持經費，但如今宣布持續停工，將會討論如何善後和後續拆除工作。而日前傳出的積欠工作人員薪水部分，米倉電影表示薪資大部分都已給付，還有積欠的也會盡快處理付清。