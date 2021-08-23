台北富邦勇士籃球員張宗憲有著「台灣噴射機」封號，昨(22)日他在IG控訴汐止一家咖啡廳未將大狗綁繩，導致他的愛犬慘遭咬傷，送去就醫縫了10幾針，且當下咖啡店老闆娘也推卸責任，讓張宗憲怒嗆「這態度和嘴臉回家見到兒女不覺得羞恥嗎？」

張宗憲下午有牽繩帶愛犬Hunter到汐止咖啡店晃晃，但卻被店家大狗沒綁繩衝出來咬傷愛犬，而愛犬被咬出一個大洞送到醫院縫10幾針，只好對愛犬說「身上有疤才是男人」。由於店家不負責的態度，讓張宗憲怒控「都幾十歲都阿姨了，一點擔當也沒有，有錯就認，好好把事情處理就了，Hunter(愛犬)沒生命的危險就好，妳這態度和嘴臉回家見到兒女不覺得羞恥嗎?」

張宗憲在IG分享事情經過。(圖/jetluciddream1988)

而IG文曝光後，也讓疑似老闆娘的人質疑「沒牽好狗，放任跟其他狗玩，玩到被嚇到還要報警?害狗到時候被安樂死怎麼辦？假裝愛狗嗎？還是不是你家的狗都該死？」張宗憲也回留言「我的狗都有牽繩子，也沒有讓牠和店家的狗玩，明明你們的大狗放在那裡不綁(繩)子讓牠亂跑才危險，然後跑來哭夭?沒事！警察也找了、律師也有了，妳繼續叫沒事」。

張宗憲在IG限動分享後續處理狀況。(圖／jetluciddream1988)

據《台北市動物保護自治條例》規定，飼主攜帶寵物於公眾場所應替犬隻繫上牽繩，或提供其他適當防護措施如寵物推車、運輸籠或寵物揹帶等，違反規定將處新台幣2千至1萬元罰鍰。此外，各縣市都有針對「沒牽狗繩」祭出相關規定，提醒飼主在外或公共場合，一定要牽好繩子，保護自己、也保護他人寵物安全。