醉男大鬧生日派對，曝茶室偷開店。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蕭姓男子22日晚間到桃園一間茶室參加友人的生日趴，豈料酒醉後發生爭吵，警方到場，當場發現本該停業的茶室，店內桌子擺滿啤酒和冰塊，還有2男3女共處包廂，全案依規定函送衛生局裁罰，最高可處30萬，這也是降級後桃園八大違規首例。

桃園警察分局景福派出所獲報稱桃園某些阿公店，表面上雖然依規定停止營業，但實際上卻是拉下鐵門暗中偷偷接客，四處明查暗訪，副所長張峰翊22日晚間19點半巡邏時，發現正康二街某店家前有男女發生推擠爭吵，立即上前排解。

經了解是45歲蕭姓男子，到場參加姚姓友人的生日派對，因酒醉與在場其他朋友發生爭執，被拉到店外勸說，警方發現蕭男等人聚集的店家是酒家業，店內有設置視聽歌唱設備，屬於二級警戒規定中不得營業的八大場所之一，立即入內稽查。

店內昏暗、燈光全關閉，46歲李姓女負責人與2名店員在場，李女堅稱沒營業，但員警眼尖發現桌上擺滿啤酒跟冰塊，打開包廂果真查獲2男3女共5名客人在內，李女辯稱只是自己幫「乾妹妹」慶生，但警方不採信，當場製作紀錄表，移請衛生單位裁處，將面臨6萬至30萬罰鍰。

警方呼籲，疫情雖趨緩但防疫絕不鬆懈，請業者配合政府防疫政策，避免成為疫情破口，警方會持續執行防疫稽查取締，違反規定者經查獲，將依法移請相關單位裁處。

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