鄭志龍籃球學院籃球訓練營23日上午在澎湖縣立綜合體育館開訓，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲出席開訓活動，期許小球員透過球星教練技術指導，培育澎湖籃壇明日之星。

台灣「籃球博士」鄭志龍是過去中華職籃宏國象首代球星，致力傳授籃球經驗給年輕選手，23日起一連五天在澎湖舉辦籃球訓練營，傳授國小及國中50位籃球潛力球員球技，透過球星親身指導基本技巧與觀念，希望提升澎湖籃球實力。

賴峰偉表示，籃球是團隊合作運動，打籃球可以培養團隊溝通、增強自我判斷力及籃球場上領導力，他鼓勵球員多參加籃球訓練營活動，建立良好溝通能力、培養領導者氣質。

劉陳昭玲表示，鄭志龍年輕時是台灣籃球國手，代表國家征戰國際賽，創下非常多輝煌成績，她感謝議員藍凱元、洪長青主任及地方企業員泰飯店、媽宮黑糖糕、勝國飯店等協助，促成鄭志龍籃球訓練營移師澎湖，讓籃球種子在澎湖發光發亮。

鄭志龍表示，從去年就有來澎湖舉辦籃球訓練營構想，但因受疫情影響一再延期，希望未來有更多機會透過不同籃球隊來澎湖交流推廣籃球運動。

鄭志龍籃球學院籃球訓練營成立第五年，每年都到各縣市舉辦籃球訓練營，今年首次跨海來澎湖，由總教練鄭志龍親自領軍，更安排文化大學籃球教練陳暉、政治大學籃球教練陳子威球星教練團。

訓練營安排多元化課程，教導球員運動傷害防護基本觀念、運動營養課程、動態伸展、運球、過人、投籃技術與體能訓練基本動作、模擬場上實戰操作、團隊組織配合與實戰對抗演練等課程，強化球員籃球技術。