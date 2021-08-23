國內查獲走私非洲豬瘟陽性肉製品，廚餘是否用來養豬，去向引發關注，宜蘭縣雖然尚未禁止用廚餘養豬，但縣府獲中央補助後，以1億元在三星鄉、五結鄉各設置1座「有機廢棄物處理廠」，每座處理廠每天可處理20噸廚餘，目前試營運中，預計明年3月啟用。
2座有機廢棄物處理廠雖然尚未正式啟用，但試營運時製成的有機培養土，在今天（23日）讓民眾以指定資源回收物兌換，如5公斤鐵罐或2公斤寶特瓶等回收物，都可兌換10公斤裝的有機培養土，每人限量5包。
宜蘭縣環保局指出，疫情期間宜蘭縣的資源回收量正常，但餐廳的量能下降，縣內餐廳1天的廚餘有13至15噸，家戶則有8至10噸，餐廳的廚餘主要是用以養豬。
環保局表示，宜蘭縣興建的2座處理廠除了可減少焚化廠負擔、降低空汙，未來如因非洲豬瘟禁用廚餘養豬，處理廠也能讓廚餘轉換成有用的有機質；民眾兌換的有機培養土都有經過檢測，適合種植蔬果、花卉等。
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