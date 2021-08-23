『「來嗑光，和＿作用」藝術力便當』於信義區辦公大樓便當自動販賣機限量開賣。（朱銘美術館提供）

『「來嗑光，和＿作用」藝術力便當』在社群媒體引發討論熱潮。（朱銘美術館提供）

大眾媒體爭相報導『「來嗑光，和＿作用」藝術力便當』。（朱銘美術館提供）

2021年德國紅點設計大獎揭曉，新北市政府農業局與朱銘美術館合作推出的「來嗑光，和＿作用」藝術力便當」獲得「品牌與傳達類」紅點設計獎。

新北市農業局和朱銘美術館於2020年聯手舉行「光，和＿作用」藝術展演，為了支持金山在地發展、豐厚藝術季深度同時行銷藝術季，特別推出「來嗑光，和＿作用」藝術力便當，把夏日造訪金山的必備小物，例如毛巾、野餐墊等，化身為在地食材造型、組合成趣味便當，並在信義區辦公大樓的便當自動販賣機限量開賣，只要1元就可以把不能食用但很實用的便當帶回家，當時創造了現場排隊、大眾媒體報導與社群媒體分享的多波熱潮。

為推廣金山區的人、文、地、產、景，新北市農業局和美術館再接再勵，將於今年秋季再度於金山區推出光影藝術裝置，持續以藝術及社區合作深耕在地，發聲國際。

紅點設計大獎由德國設計協會於1955年創辦，是全世界最有影響力的設計競賽之一，本屆認為當今世代，提出數位解決方案、品牌管理和社會責任才是一個組織成功的意義與價值。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，「藝術力便當繼獲《Shopping Design》2020 台灣設計BEST 100的New Power Discovering獎後，今年3月於新加坡2021 Spikes Asia Design亞洲創意獎獲得Publications ＆ Brand Collateral銅牌獎，此次再獲得德國紅點設計大獎，是對美術館的一大鼓勵。

美術館近年嘗試擴大推廣雕塑與兒童藝術教育的使命，把 Museum（美術館）、Life（生活）、Eco-friendly（環境友善）、Community（在地社區）連結成「M.E.E.T.」，使美術館成為多元可能性相遇的平台，獲獎是對於美術館實踐創意生態多樣性的肯定，也期待未來能持續帶給台灣民眾融合藝術、自然、文化的深刻體驗。」