苗栗聯合大學丁姓學生指遭同班許姓同學霸凌。（謝明俊攝）

苗栗聯合大學丁姓學生指遭同班許姓同學毆打霸凌，並已檢具傷單向警方提告。（謝明俊攝）

苗栗聯合大學丁姓學生指遭同班許姓同學毆打霸凌，並已檢具傷單向警方提告。（謝明俊攝）

苗栗國立聯合大學傳出1名大4丁姓學生，指遭同班許姓同學毆打霸凌，經向學校宿舍劉姓管理員反映，不料，劉姓管理員竟串連許某一同修理他，還一度讓丁生無宿舍可住，丁緊急向學生會及主任教官求助後，才恢復住宿資格，丁不滿遭到欺凌，除向轄區警方提告許某涉嫌傷害，並希望劉姓管理員還他1個公道。

聯大校方調查後表示，起因是因兩位同學於校內長時間相處不睦，當日於宿舍內發生爭執，經調閱監視器，雙方未發生互毆行為，但爭執過程中，許姓學生有用手推丁同學肩膀。針對許姓同學行為，學校給予許姓同學小過處分。

聯大指出，兩位同學都是申請｢服務學習獎助生｣，宿舍是依本校｢學生生活教育學習助學金實施辦法｣，第七條第二款（登記學習有效期間為一學期）辦理，服務學習獎助生的工作服務期程，以1學期為服務期程計算，故於上學期（109學年第2學期）結束後，新學期開始不再請兩位同學繼續以｢服務學習獎助生｣身分協助服務宿舍事務。由於告知時間過於急迫，致使2位同學現階段要到校外賃居恐不易租到安全無虞處所，後續校方已協助2位同學仍留在學生宿舍住宿。

家住雲林的丁姓化工系學生，今年暑假結束後即將升上大4，丁姓學生為了減輕家中經濟負擔，從大1開始就住在學校宿舍，並擔任宿舍幹部，同班的許姓同學則來自桃園，同樣從大1就開始住學校宿舍，也同為宿舍幹部。

據悉，聯合大學目前有擁有8棟學生宿舍，男女學生各住4棟，分別位在二坪校區及八甲校區，可容納2800名學生住宿，但因全校學生有8千多人，宿舍相對不足，而學生宿舍每學期住宿費約7千多元，如果在學校附近租屋，則每人每個月租金由4500元至上萬元不等，因此，學校宿舍成為熱門搶手貨。校方為此訂立規則，住宿學生以中低收入戶、身心障礙、外籍學生等為優先，而擔任宿舍幹部者，得獲住宿舍資格，丁姓學生為了獲得住校資格，連續3年都擔任宿舍幹部。

據丁姓學生表示，他和許姓同班同學從大1入學開始，倆人相處就格格不入，但還曾同住一個寢室，大2及大3雖不同寢室，但因都擔任宿舍幹部，加上又是同班上課，雖然經常聽到許某用言詞揶揄他，他一直隱忍過去。

丁某說，升至大3後，今年5月疫情尚未爆發前，他得知許某在通訊群組內說他壞話，他不滿反擊，倆方種下心結。5月6日晚間，許某利用晚點名時間藉由挑釁，要找他單挑，他不予理會，許某當場2度動手毆打他，他事後向劉姓宿舍管理員及劉姓教官反應，但劉姓管理員不理不睬，劉姓教官也未將此事呈報學生獎懲會議處置，而是便宜行事地找來宿舍幹部們開會後將許某撤除宿舍幹部職務，就算了事。

丁某表示，當初他為了保障自己權益，曾在事發後第2天就檢具醫院傷單，赴苗栗警分局南苗所控告許某涉嫌傷害，不過，至今警方仍未知會他案件處置進度。

事後，學校因疫情停課，至6月底，丁某家人關心此事發展，詢問校方，得到答案是許某被記過1次處分，但丁某當初向教官要求的4項和解條件，並未完成，許某因而在劉姓管理員的陪同下，向丁某當面道歉，但劉姓管理員卻暗示丁要撤回傷害告訴，讓丁認為有意偏袒許某。

丁姓學生指出，8月17日，劉姓管理員突然通知他被撤除宿舍幹部職務，連帶喪失住校資格，他緊急向學生會求助，經向主任教官反映處理，由主任教官代為安排回復住校，但丁某認為劉姓管理員與許惡意串連欺侮他，因而決定公開此事替自己爭回權益。

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