國產高端疫苗23日正式開打，新竹市總計有1萬374人預約。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

國產高端疫苗23日正式開打，為20歲以上預約民眾接種，竹市總計有1萬374人預約，於今明兩天在全市7處疫苗施打站接種，截至上午11點接種人數2428，報到率達95.6％，市長林智堅上午也特別到疫苗施打站關心民眾接種情形，未傳出有不適狀況。

林智堅今天上午到疫苗施打站關心民眾施打狀況，並未有傳出不適狀況。他說，高端疫苗開打首日，蔡英文總統也捲袖接種了，新竹市府開設疫苗施打站，預計今明兩天為約7000位預約民眾接種，周三至周日也有開設醫院門診為民眾接種。

另外，中央流行指揮中心也加發高端疫苗預約簡訊，請接獲簡訊者今早10點至明天下午6點可預約，市府也協調國軍新竹醫院、新竹台大醫院、新竹馬偕醫院等3大醫院於29日（周日）加開上午疫苗接種時段，讓上班族民眾施打更方便。

林智堅強調，疫苗涵蓋率越高，防疫網才能更完全，此次高端疫苗接種資格年齡大幅下降，籲請民眾趕快疫苗接種，一起共築防護網。

37歲林先生表示，蔡英文總統今天也施打高端疫苗了，會讓民眾比較安心選擇高端，他身邊朋友大部分都打AZ疫苗，朋友也很好奇他打高端疫苗後續反應，他樂意跟大家分享。

43歲紀小姐則表示，考量高端疫苗技術相對安全、副作用較小，所以趕在孩子開學前趕快預約疫苗，加強自己的保護力，高端是國產疫苗，產量充足，她很快就預約到，沒有塞車。

35歲張姓夫婦說，沒有特別挑選，有什麼就打什麼，接種時候只有當下痠痠的感覺，休息一下就沒特別感覺。