台中一名OL雯雯（化名）與同部門的男同事阿新（化名）發生婚外情，2人交往期間每周至少發生一次性行為，某日接到正宮打來電話詢問與丈夫關係，這才驚覺睡到「堂姊夫」，堂姊無法原諒堂妹是小三，憤而求償80萬元精神撫慰金，法院審理後日前判決雯雯應賠償正宮55萬元。

阿新的妻子主張，她發現丈夫與公司同事雯雯的關係不尋常，2人還在2017年5月至2018年1月間，每周至少發生一次性行為，每個月還會在外開房過夜，2020年7月她打電話給雯雯詢問2人關係，對方也坦承與丈夫發生婚外情，讓她氣得決定對雯雯提告求償。

雯雯出庭時辯稱，她只在2017年7月間，與阿新到摩鐵發生一次性行為，不是正宮所說的每周至少一次，而且與阿新交往時，並不知道他已婚，因正宮早在2018年1月知道她與阿新，認為已過2年有效請求權。

惟阿新打臉說，他與雯雯同期進入同公司、同部門，當時對方就知道他已婚，2人交往後就要求他每月至少在外過夜一次，只好騙妻子出差外宿，此外，2人每周至少會發生一次性行為，他還提出到摩鐵休息的信用卡交易明細，證明自己所言不假。

台中地方法院指出，雯雯2017年11月曾接到正宮的詢問電話，那時才知道阿新竟然是她的堂姐夫，後來又改口是在2018年1月接到正宮電話，辯稱不知道阿新已經結婚，經勘驗各項事證，不採信雯雯說詞，認為已侵害正宮的配偶權，判決應判賠償正宮55萬元，可上訴。