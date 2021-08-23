這些年透過業界人士的努力與各大相關單位及廠商的力挺支持，台灣自製電影及戲劇作品，影響範圍越來越廣，從早期的《報告班長》、《魯冰花》，到後來的《海角七號》、《我的少女時代》、《當男人戀愛時》，叫好叫座的作品數量倍增，有網友好奇發問，眾人心目中的國片顛峰之作，到底是哪一部？

有名網友在PTT八卦版發文，好奇提問「國片巔峰是哪一部？」，該網友表示自己是七年級生，從小就是電視兒童，「電影台肯定是消磨時間的主力頻道，港片、國片甚至是後期少部分的星馬片，多少有點涉略」，因此很好奇眾網友心目中的國片巔峰作，到底是哪一個作品？而他個人的看法，「覺得異域還不錯」。

朱延平導演的《號角響起》，不僅內容獨特，還集結「四小天王」蘇有朋、吳奇隆、金城武及林志穎超強卡司。(中時資料照片)

這篇文章引發廣大討論，眾人紛紛留言分享自己心目中的國片第一名，以及推薦的原因，被提出都是各時期的超級經典片，「魔法阿嬤啦」、「魯冰花」、「海角七號~恆春墾丁靠這部吃多少年了」、「海角巔峰，但喜歡血觀音這種題材」、「牯嶺街，台灣史上最強，不服來辯」、「大眾觀點來說：海角 文化觀點：大佛普拉斯」。

朱延平導演的《號角響起》，不僅內容獨特，還集結「四小天王」蘇有朋、吳奇隆、金城武及林志穎超強卡司。(中時資料照片)

其中，非常多人提到一部電影《號角響起》，各種童年回憶噴發，「另北給你晚點名拉」、「一兵李大維報到」、「當兵不能說真話」、「滿車的梅花啦」，直呼這部片根本神作，《號角響起》由名導朱延平執導，劇情相較其他熱血軍教片來說，內容顯獨特，用黑色幽默的方式揭露了許多軍中故事，此外，卡司非常強大，竟集結當年的「四小天王」蘇有朋、吳奇隆、金城武及林志穎主演，放到今天來看陣容仍是豪華，根本遍地男神。