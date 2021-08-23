工業電腦大廠研華(2395)宣布，董事會20日通過台灣於2026年使用50％綠電、2032年100％使用綠電目標，以達成環境、社會及公司治理（ESG）綠電承諾，並計畫與微電能源共同成立特殊目的項目公司（SPV）、持有太陽能電廠約10MW。

研華表示，公司ESG使命為「永續地球的智能推手」，近年積極開發綠能儲能、風能設備維運等對環境有益的智慧解決方案，並於企業內部落實建築能源管理和節能減碳。除了內部控管外，近期更獲SBTi科學基礎減碳目標國際認證，宣告2030年的溫室氣體減量目標。

為達成綠電承諾目標，研華選定與微電能源共同成立SPV，初步選定台南市麻豆區及學甲區建置電廠，預估投資金額為5.3億元，10MW太陽能電廠的綠電產出可確保研華達成2026年使用50％綠電的承諾目標。

研華表示，此次太陽能電廠投資，微電能源不僅將研華工業物聯網雲平台WISE-PaaS納入合作平台，亦將進一步把太陽能產業能源管理解決方案（SRP）導入案場，以提升案場運維管理及發電效率，成為太陽能業者的先進雲端管理平台。

研華指出，此次攜手微電能源為實踐綠能減碳的一小步，未來計畫在能源、電力、環保領域直接成立建築能源管理（BEMS）與新能源解決方案事業部，以長期投入此方面的市場耕耘，成為綠能與ESG重要貢獻。