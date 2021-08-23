根據TrendForce調查顯示，第一季DRAM價格正式反轉向上後，需求端為避免陷入後續價格更高及貨源不足的情況，於第二季加大採購力道。除了筆電持續受惠於遠距辦公與教學使動能穩健外；雲端伺服器業者的備庫存需求亦逐步回溫。此外，較為利基的產品如graphics DRAM與consumer DRAM拉貨力道亦十分強勁，使第二季各家DRAM供應商的出貨成長幅度皆優於預期。

DRAM報價方面，漲幅則較第一季擴大，在出貨量與報價同步走升的情況下，帶動原廠的營收皆較第一季明顯進步，推升第二季整體DRAM總產值達241億美元，季增26％。

時序進入第三季，供應鏈長短料問題已逐漸浮出檯面，並影響到終端產品的組裝，故已有部分廠商對於相對長料的記憶體開始出現減少拉貨的規劃，其中以筆電廠商的態度最為明顯。因此，儘管目前原廠仍多半對於整體市況維持正面看法，但隨著買方DRAM庫存持續處於高檔，部分產品第三季的拉貨成長恐將趨緩。預期第三季在原廠力守漲價的情勢下，平均合約價仍將上揚，惟漲幅收斂至3~8％。