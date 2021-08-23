大陸新冠疫情防治權威之一的上海醫療救治專家組組長、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏本月14日遭大陸網友爆料，指出博士學位論文涉嫌抄襲。15日復旦大學研究生院宣布啟動調查核實。23日進一步公告，認定張文宏博士學位位論文符合當年論文要求，附錄綜述部分存在寫作不規範，但不影響論文的科研成果和學術水準，不構成學術不端或學術不當行為。

該事件起源於8月14日有大陸網友在微博爆料，直指張文宏當初的博士學位論文涉嫌抄襲。同時也另有網友宣稱找出比對證據，指出張文宏的博士論文第79、80、81、82頁，全文抄襲黃海南、韓金祥發表於1998年06期《中華結核和呼吸雜誌的》的文章《KatG基因的分子生物學與結核分支桿菌異煙肼耐藥》正文，僅僅修改了編號。

隨後復旦大學研究生院15日在官網公告，表示已啟動調查核實，23日公布調查結果，根據學術規範委員會依據2017年《復旦大學學術規範實施條例（試行）》的有關程序展開調查核實工作。

而根據原上海醫科大學1999年1月修訂的《科研型博士研究生培養工作細則》，認定張文宏的博士學位論文符合當年博士學位論文的要求，附錄綜述部分存在寫作不規範，不影響博士學位論文的科研成果和學術水準，不構成學術不端或學術不當行為。