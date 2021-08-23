20日高雄柴山才尋獲多日失蹤身亡的老翁，當天下午又傳出60歲林姓婦人在當地失蹤事件。家屬22日報案後，警消連2天、兵分多路前往柴山山區及海岸線搜索，截至23日為止仍未尋獲，搜救仍持續進行中。

據了解，林婦20日獨自搭乘計程車前往柴山，抵達中山大學旁柴山大道、海十哨處下車，接著自行徒步，方向不明，21日晚間家屬聯繫不上，擔心發生意外，向前鎮警分局報案。

22日上午警方調閱柴山附近監視器，也與當時計程車駕駛聯繫上，確認林婦下車位置後，隨即與消防局鼓山分隊、壽管處、中華戶外探險協會及軍方等單位，兵分多路員前往山區及海岸線搜索，至今日仍未尋獲林婦蹤跡。

中華戶外探險協會副理事長宋德威表示，柴山西海岸叢林地區有不少刺竹林與藤蔓，林道支線環境複雜，23日上午集結搜索與救援相關單位再度行動，目前範圍鎖定在柴山山海宮以北、海十哨以南、柴山大道左右竹林及排水道與天然坑洞，地毯式搜索希望盡快找到林婦。