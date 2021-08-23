國際同濟會台灣總會關懷孩童，今天到烏日區溪尾國小捐贈籃球。(林欣儀攝)

秉持「關懷兒童無遠弗屆」的宗旨，國際同濟會台灣總會成立台灣同濟兒童基金會，今天在齊家女會創會長吳敏（鳥來嬤）率領下，到台中市烏日區溪尾國小捐贈20顆籃球，該區市議員吳瓊華也捐贈防疫物資給學校，讓師生們感受外界溫馨的關懷。

烏日區溪尾國小位處偏遠郊區，學生數少，資源取得不易，台中市齊家女國際同濟會前會長蘇瓊芬說，溪尾國小是她的母校，這段疫情期間學童也因為長期放假，缺乏運動，特地選擇在開學前捐贈籃球20個，給予母校學童在開學後運動上有所發揮。

齊家女會創會長吳敏（鳥來嬤）率領多人到偏遠的溪尾國小代表捐贈20顆籃球，吳瓊華也捐贈防疫物資口罩及酒精乾洗手凝膠給溪尾國小作聯合社服，由校長沈翠蓮與與4名學生代表受贈。吳瓊華說，防疫期間，保護校園內師生安全。

沈翠蓮表示，溪尾地區位於偏鄉，沒有文教場域，學校要成為地方的文化中心，決定以美學打造社區亮點；學校今年4月才完成學大樓景觀改造，以格柵波浪的設計、透過立體律動產生美感，將舊有校舍拉皮後煥然一新，盼重燃社區對學校的信心。