阿富汗長年衝突、政局極不穩定，早有220萬難民暫避鄰國、350萬人流離國內，近期武裝組織塔利班（Taliban）時隔20年重掌大權後，又多了成千上萬人倉皇逃離家園。

英國廣播公司（BBC）報導，離開阿富汗的人數目前難以計量。塔利班控制了通往鄰國的所有主要陸路關卡，還曾說不希望阿富汗人離開。部分報導提到，只有商人或持有效旅行文件的人才獲准通關。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人本月20日說：「絕大多數阿富汗人無法透過正常管道離境。截至今天，可能處於險境的人都沒有明確的出路。」

但有些難民找到了離開的辦法。據說有數千名阿富汗人在塔利班控制首都喀布爾不久後，就越過邊境到了巴基斯坦，另據報約1500人進入烏茲別克，在邊境一帶紮營。

在喀布爾，數以千計人湧向國內唯一還在運作的機場，拚命想辦法離開。一名北約官員20日說，自塔利班接管首都後，已超過1萬8000人搭機離境，但不確知有多少是阿富汗人。

去年，與阿富汗接壤的伊朗和巴基斯坦接收了最多阿富汗難民和庇護申請者。根據聯合國難民署數據，去年近150萬人逃到巴基斯坦，伊朗也收容了78萬人。

若以庇護申請人數計算，也就是提出庇護申請但尚未獲准的人數，接件最多的3個國家為土耳其（12萬5000人）、德國（3萬3000人）和希臘（2萬人）。

有些國家允許阿富汗人避難，有些則表明不會給予庇護。以下是各國的立場：

● 伊朗

伊朗在與阿富汗相鄰的3個省為難民搭建了緊急帳篷，但一名內政部高階官員說，所有抵境的阿富汗人都會「在情況好轉後被遣返」。聯合國數據顯示，伊朗已收容近350萬名阿富汗人。

● 巴基斯坦

總理伊姆蘭汗（Imran Khan）6月曾說，若塔利班掌權，就要封鎖與阿富汗的邊界。但有報導稱，已有數千名阿富汗人進入巴基斯坦，且至少一個關卡是開放的。據說塔利班正限制商人和持有旅行文件的旅客進出。

● 塔吉克

目前不確定近日有多少阿富汗人進入塔吉克，但有報導提到，已至少數百人抵達，包括阿富汗軍人。塔吉克7月表示，正準備收容10萬名阿富汗難民。

● 烏茲別克

據說約1500名阿富汗人已越境抵達烏茲別克紮營。報導稱，塔利班只准持有效簽證的人經由正式關卡進出。

● 英國

英國已宣布接納2萬名阿富汗難民的長期方案，政府的「阿富汗公民重新安置計畫」（Afghan Citizens' Resettlement Scheme）目標是在第一年允許5000人於英國落腳，重點將放在女性和兒童，以及最不見容於塔利班的宗教等少數群體。

● 美國

總統拜登已批准撥出5億美元，針對「難民、衝突受害者及其他因阿富汗情勢而陷入風險的人士，包括特別移民簽證的申請人」，用於他們「意料之外的緊急難民及移民需求」。美國並未明確表態要接收多少難民。

● 加拿大

加拿大承諾安置2萬名阿富汗人，尤其是在塔利班統治下最受壓迫的人，包括政府員工和女性領袖。

● 澳洲

澳洲表示，將在人道簽證計畫中提供3000個名額給阿富汗人，但這些名額來自現有計畫，整體簽證發放數量不會再增加。

● 歐盟

數個歐盟成員國的官員說，他們極力避免重蹈2015 年移民危機的覆轍。當時大批難民獲准進入歐盟，引發民粹分子強烈反彈。

● 德國

德國表示將收容一些阿富汗人，但數量未定。總理梅克爾（Angela Merkel）2015年對難民大開國門，飽受批評。她說，政府會確保難民「在毗鄰阿富汗的國家裡安全無虞」。

● 法國

總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾說，歐洲必須「保護自己不面臨（來自阿富汗的）大批非法移民」。他說，法國將「保護處於最險境的人」，但「歐洲不能獨自承擔現況的後果」。

● 奧地利

奧地利排除收容任何阿富汗難民，內政部長還主張繼續驅逐申請庇護未獲批准的阿富汗人，並提倡在阿富汗鄰國成立「驅逐中心」，接收被歐洲逐出的阿富汗人。

● 瑞士

瑞士已表示不會收容直接從阿富汗逃出的大群難民。

● 土耳其

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說，政府會與巴基斯坦合作，協助阿富汗情勢穩定下來，並防止新一波難民來到土耳其。政府還加緊在與伊朗交界處建造圍牆，不讓移民入境。

● 北馬其頓、阿爾巴尼亞和科索沃

北馬其頓和阿爾巴尼亞都表示，會依美國要求，暫時分別收容450人和300人，這些難民將待到美國移民簽證所需文件安排好為止。科索沃也正規劃為即將前往美國的難民提供臨時庇護，但不確定人數。

● 烏干達

烏干達同意收容2000名阿富汗難民。這個東非國家接納的難民人數是全非洲之最，也與巴基斯坦並列全球第3多，次於土耳其和哥倫比亞。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100823