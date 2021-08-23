國內疫情趨緩，指揮中心加強5大疫情監測。(中時新聞網製圖)

隨著疫情趨緩，未來將研擬及早發現疫情警訊並監測，因此中央流行疫情指揮中心將加強5大項社區加強監測方案，分別為社區定點加強監測、汙水監測點倍增、國際機場特定高風險工作人員重點監測、捐血人血清抗體陽性盛行率調查，以及邊境進口冷凍食品加強監測。

為何會在這個時機來做這樣的檢查？指揮官陳時中表示，希望能從社區儘早監測並發現相關可能性，之前疫情嚴重時，相關個案疫調有大量篩檢，照理來說比較不會遺漏，但現在疫情相對平穩，民眾篩檢意願可能較低，所以才透過上述的加強監測方案來儘早看到警訊。

首先，社區定點加強監測部分，配置公費COVID-19家用快篩試劑於疾管署定點醫師之診所，由醫師判斷提供具高風險民眾試劑，民眾自行居家篩檢並回報結果檢驗陽性者，再前往社區採檢站或採檢院所進行PCR檢測複驗。

汙水監測點倍增方案部分，擴大全國汙水SARS-CoV-2病毒監測範圍由11處倍增至22處，以偵測社區中SARS-CoV-2病毒傳播狀況；國際機場特定高風險工作人員重點監測部分，將針對全台4個國際機場之特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次，如檢驗為陽性者，再進行公費PCR檢測。

捐血人血清抗體部分將進行陽性盛行率調查方面，針對2021年4-7月份台灣地區捐血中心捐血人之血液存檔樣本抽5000個檢體，並進行相關抗體檢測，以分析自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例之地理分布及趨勢變化。

至於血清抗體檢測結果何時出來？發言人莊人祥表示，預計9月底前會有結果。而針對捐血人血清抗體調查是否有違法疑慮，莊人祥表示，這部分不會做資料的連結，檢驗血清抗體的做法也已經送到研究倫理委員會審視，通過後就可以執行。

邊境進口冷凍食品加強監測方案上，將採樣檢驗進口冷凍肉品、水產品及水果之內、外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之SARS-CoV-2病毒污染狀況及評估消毒效果。