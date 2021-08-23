美麗華球場勞資糾紛 府前抗議潑漆3人遭逮

新北市美麗華高球場罷工超過百日，桃園縣產業總工會秘書長葉瑾瑜等超過200人，10點多前往總統府抗議，但集會並未申請，林姓、李姓2人，竟持紅色油漆，朝總統府前方的花台潑灑，並以手勾手方式坐在道路，導致交通癱瘓，警方經過舉牌警告，隨即逮捕葉等3人，分別以違反集會遊行法、妨害公務等罪移送地檢署偵辦。

警方表示，桃產工會、工會秘書等人，動員200多人，以勞資協商破局，政府淨以紓困資金援助資方，導致資方氣焰高漲，打壓員工為由，23日上午10時44分，未經申請就動員到重慶南路、凱道前集會，並潑灑紅漆。

警方現場指揮官在10時49分、51分、57分舉牌警告、命令解散以及制止，要求停止違法行為，隨即將群眾逐一抬離，約制在總統府前南廣場，恢復交通，唯獨林、李2人與警方有推擠衝撞的行為，其他人則逐一抬離，並依《警察職權行使法》將3人帶回警局查證身分。

警方根據蒐證影片，認定林、李2名潑漆民眾，涉犯妨害公務罪，另外帶頭的葉男違反集會遊行法，3人均遭警方以現行犯逮捕到警局製作筆錄，依法移送台北地檢署複訊。

中正第一分局強調並呼籲民眾表達意見應以和平理性之方式為之，勿有違法脫序之行為，該分局一向尊重民眾表達意見之自由，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」之原則，協助民眾表達訴求，特此呼籲民眾集會表達訴求應保持和平理性。