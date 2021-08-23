許藍方（下）接受楊千霈訪問。（楊千霈經紀人提供）

知名性學博士許藍方日前被周刊爆出與已婚醫師人夫不倫戀，而她7月底曾應邀上楊千霈主持Podcast節目《9館不打Yang》暢聊求學背景、成為性學領域知識型網紅的歷程。從小家庭教育嚴格的她透露「很沒有安全感」，求學時期來信都被過濾，同學打電話來講太久，媽媽還會拿起子母分機大喊「講完了沒」，讓楊千霈心有戚戚焉地說「我爸也會」。

許藍方曾經也是計畫王，希望「25歲結婚、28歲就要生第一個、30歲生第二個」，但計畫趕不上變化，26歲就分手，後來再被求婚也就不太有衝動結婚的念頭。她時常為網友解惑性方面的問題，網路上對於性的話題無奇不有，關於「潮吹」迷思，也讓許藍方直呼「是要吹去哪」。她說「性是自然」，也是她成為知識型網紅的使命感，楊千霈大讚許藍方解救了為家庭性教育困窘、不知如何啟齒開頭的父母們。

被外界譽為「最美的性學博士」，許藍方則大方說稱謂不重要，叫甚麼都可以，只在乎身邊親近的人怎麼看，因為從不自稱我是誰的頭銜，講的話、發表的言論能不能確實傳遞正確的知識，才是從事這領域的最大使命。訪問內容已於《9館不打Yang》上線。