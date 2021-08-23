「最美博士」許藍方日前捲入不倫已婚醫師學長不倫戀風波，雙方各說各話，目前已進入司法程序。新聞爆發前她錄楊千霈的Podcast節目昨（22日）播出，提到以前被教育初夜要給丈夫，導致不敢與交往7年首任男友發生關係，直到念研究所思想才改變。

許藍方自述家庭教育非常嚴格，求學期間信件會被過濾，和同學講太久電話會被媽媽直接打斷「講完了沒」，這樣的教育方式使她成為計畫通，從小志願是當老師、媽媽，希望25歲結婚、28歲生第一胎、30歲生第二個。由於媽媽給予「女生的第1次要給老公，不然他會不愛妳」的觀念，許藍方和大學交往的初戀男友長跑7年從未全壘打，現在回想起來覺得很對不起他，「那時一定有情慾，我那時跟他說：『我不知道你會不會是我未來的老公，如果跟你發生關係，我會對不起他』，他回我：『小姐，這句話是因為以前人家15歲就嫁人，妳幾歲了？』」但那時未能突破心理障礙，後來才體悟性要自然發生。

兩人當時交往很久，許藍方頻頻催初戀什麼時候要結婚，「現在回想當時怎麼這麼三八，一直想什麼時候嫁人，那時男友敷衍我，說在他R3，他在住院醫師第3年時，因為敷衍我，我就去唸碩士班，到答應我要結婚時，他跟我求婚，但我回：『等我碩士班畢業再說』，求婚是我期待的事，但他問時我又不想做這件事情，還沒有畢業就分手了。」雖然這段愛情無緣走到結婚，但給她不少啟發點，一路從教職轉型為知識型網紅，暢談各式各樣的性學問，獲封「最美的性學博士」，但她不在意稱號，只想好好傳遞正確的知識。