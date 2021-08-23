因應防範本土疫情再爆發，教育部指引高中以下開學需備有隔板。市議員江肇國等23日為學校請命，建議教育局要統一發包採購並發放給學校，讓學童及家長都安心。中市教育局強調，考量各校對隔板規格需求不一，倘全市統一採購總量逾32萬片，恐影響整個到貨期程，由各校逕自辦理採購作業。

市議員江肇國、賴佳微、張家銨等指出，目前各級學校各自採購防疫隔板，金額約為60元至120元不等，但與教育局回報的價錢60元至75元差距過大。學生人數較多的學校恐怕購買金額將超過10萬元，必須依採購法公開招標；但經查政府採購網發現台中市僅有8所學校招標。

江肇國說，如台中女中、台中二中、忠孝國小等，且最晚截標日是8月25日，離開學僅剩5天時間，且校園經費有限，若要大量採購防疫隔板恐需要家長會先行代墊。各級學校採購隔板品質、厚度、價錢都不相同，已得知部分來不及採購的學校將預備使用珍珠版、瓦愣版代替。

張家銨等議員們呼籲，教育局應該要統整各級學校隔板的需求數量、統一發包採購，或評估能否適用緊急採購法，或在隔板未到位時主動關心、主導學校，不要只會指揮卻沒有居中協助，這只會讓各校無所適從。

教育局強調，依行政院公共工程委員會相關函釋，政府採購法已有緊急採購之快速機制，各機關可據以辦理以爭取防範疫情時效。截至目前為止，中市各級學校用餐隔板採購作業尚稱順利，教育局將持續追蹤學校隔板採購情形，倘有困難者亦將積極協助，以讓家長及學生放心。