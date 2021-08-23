鼓鼓、吳卓源、蕭秉治為代言電玩打造〈戰神風暴〉同名單曲。（相信音樂提供）

呂思緯（鼓鼓）主持金曲獎星光大道口條流利、音色沉穩，大獲好評，他謙虛地說：「很感謝大家鼓勵我，在做主持功課時，看近年三金星光主持影片，記錄下可能會發生什麼狀況，但實際主持後面對的情況多少還是會有些不同，像我反應有慢了一二秒，謝謝前輩瑪麗即時出手，救了我。」

他透露接到星光主持邀約時，猶豫很久，當時他正在參加《全明星運動會》，面對各種運動的挑戰，讓他感受到很多事情可不可行，都是心態限制了自己，「這段時間成長很多，所我想說都來《全明星運動會》，與隊友一起努力挑戰，所以就讓自己也跨出去，接受主持挑戰，盡全力準備，很認真對待。」

問及未來會不會想再接下其他主持工作，他說：「想繼續學習，主持是一種服務，像做音樂也是抱持著服務歌迷的心，只要能把能量散發出去就會想嘗試。」

而近來他與蕭秉治、吳卓源擔任手遊代言人，並為遊戲量身打造主題曲〈戰神風暴〉。他之前和吳卓源合作過〈跪了〉，這次他們跟夢想中的跑車一同拍攝MV，鼓鼓說，香車配上性感美艷的女神吳卓源，根本就是每個男人的終極夢想，稱自己真的太幸福了。

蕭秉治則透露拍攝現場的小插曲，他在拍攝過程中太陶醉於音樂之中，要擺出很炸很熱血的肢體動作，手上的飾品差一點就刮傷價值635萬的GT-R跑車，開玩笑的說首次代言手遊的酬勞差一點就這樣飛了！