教育部日前發函教師應該完成接種，或是每周提供一次快篩陰性證明才可入校，但有教師質疑一線醫護標準套用在教師身上是否合理，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因為學生都還沒打疫苗，防疫上會較嚴格，等疫苗覆蓋率到6成，應該就沒有每周快篩的必要性。

陳時中表示，醫護人員是做周期性的快篩，很多地方對於相關工作人員進場都希望能做健康監測，包含新冠檢測，教育部規定每7天做一次，這方面會再和教育部討論，因為學生還沒打疫苗，所以會比較嚴格，當疫苗覆蓋率到達6成時，到時就可以不用這麼做了，這不會是長期性做法。