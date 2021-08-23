雖疫情逐漸趨緩，但是防疫工作依然不可以鬆懈，除了戴口罩勤洗手之外，由內而外調養好身體健康、提高免疫力，也是防疫的重要環節！加上現今社會許多人也非常擔心自己會有三高、心血管疾病等慢性疾病，永慶公益線上講座特別結合政大校友會，邀請到養生達人陳月卿來教大家如何利用飲食調理出有防禦力的健康身體。

現今許多慢性疾病是自癒力功能衰退所引起的，提升自癒力第一步驟就是適當的飲食，長時間給足身體所需的營養是根本之道，這樣人類的身體才會啟動自我修復的過程，受損的組織及器官才會漸漸更新，陳月卿也強調「吃食物不吃食品」，盡量吃天然、新鮮的原型食物，還有「避免吃煎、炸、烤」的食物，可以減輕身體的負擔降低疲勞感，以及要把「植物」當成飲食好朋友，每天多攝取不同種類的蔬果，營養學研究，多攝取抗發炎的飲食可以大大減少罹癌的機率。

陳月卿更親自示範排毒魔法飲-綠拿鐵，教大家如何輕鬆完成一杯營養滿分的健康蔬果飲，除此之外還加碼分享如何自製溫優格、黑芝麻醬、南瓜濃湯等料理，這些都是增強免疫力且可以豐富攝取膳食纖維的料理，利用調理機打成汁的果汁、湯類不僅容易吸收且營養不流失，各種營養素混合後，將發揮1+1>2的效用！

養生達人陳月卿教大家如何利用飲食調理出有防禦力的健康身體，提高免疫力。(圖/永慶房屋提供)

陳月卿分享自從老公罹癌後，便一起展開了「自救」的行動，從飲食開始著手，陪伴老公成功抗癌，她也成為癌症關懷基金會董事長，將所學的知識並結合營養師的協助，已經幫助上千位癌友走過癌症，除此之外，還出過多本健康飲食相關的書籍、開設「陳月卿養生達人」YouTube頻道分享養生資訊，今天也藉由永慶公益線上講座分享如何防疫抗癌健康飲食，有興趣的朋友請於8/23晚上9點半至好房網YouTube平台免費線上收看，由陳月卿教你如何正確健康養生飲食。

《防疫抗癌飲食一次就上手》

主講人：陳月卿/養生達人

講座時間：2021.08.23 (一) 21:30

洽詢專線（02）7704-8168 #6646黃小姐