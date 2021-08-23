國民黨主席參選人江啟臣今天接受媒體人黃光芹訪問，黃光芹提到中廣董事長趙少康的動向，似乎讓國民黨「黨中有黨」，江啟臣認為絕對不是，江啟臣表示「如果我連任黨主席，也是會找趙少康談，結合黨內各方戰力對抗鴨霸民進黨」。

趙少康昨天帶多名藍營中青壯世代議員去皇家傳承牛肉麵，標榜「戰鬥藍」力挺商家。黃光芹認為，這是不是黨內中青壯派在位移，形成黨中有黨，無論朱立倫還是江啟臣當選主席都不會好做，趙少康志在選總統，野心很大，將來不管誰做主席，以後由誰發號施令？

江啟臣替趙少康緩頰，說趙的「戰鬥藍」絕對不是在組黨，也不是黨中有黨，江認為議員去參與趙少康戰鬥藍的號召，有主客觀因素存在，其中最主要也是因為正值黨主席選舉，黨內選舉手心手背都是肉，同志不方便表態挺誰，趙不是候選人，議員跟名嘴跟他一起行動沒有表態壓力。

江啟臣說，等黨主席選舉底定了，這些人都仍是國民黨的，還是會在黨內發揮戰力，他們想參加黨內某人號召的倡議，只要不是要推翻國民黨，而是為了提升戰力，跟國民黨議題方向一致的話，也沒有不好。

江啟臣說如果他連任主席成功，也一定會找趙談，他作為黨員，作為中評委，要號召藍營戰力這樣很好，因此他會跟他討論如何團結一致監督這個鴨霸的民進黨。江強調，如果黨主席選完，導致黨內分崩離析，那最高興的就是民進黨，因此大家一定要團結。