中華民國全國商業總會主席賴正鎰表示，大員林生活圈擴大，中科就業人口住宅高需求增多，彰化房市加温。（盧金足攝）

台商回流擴廠，帶動就業機會！中科招商引資成績亮眼，中科二林園區大廠陸續進駐，上萬就業人口推升住宅需求，看好重大交通建設與人口消費紅利加值，彰化推案開工戶緊追六都，成為中台灣房市新熱區。

鄉林不動產研究室依內政部統計指出，台中市今年上半年住宅開工戶數逾1.7萬戶，高居六都之首，且占全台總推案量30％，其次為桃園市的9042戶。

中部房產需求之高，也外溢到鄰近的彰化縣，主因是挾著重大交通建設與高科技產業進駐中科二林園區，連結中彰生活圈與上下游產業鏈，擴大相乘效益。

包括上銀等數十家知名大廠將陸續進駐中科四期「二林園區」，龐大就業人口成為南彰化大利多，政府打通西濱快61線銜接東西向76線快速道路的中科快速聯外道路，縮短二林與員林距離，交通建設到那裡，繁榮發展就到那裡，

中華民國全國商業總會主席賴正鎰表示，大員林生活圈擴大且中科就業人口的住宅高需求增多，中、北部建商跨區到彰化縣推案，其中以最為繁榮的員林市區居多，讓彰化躍升六都之外，今年上半年開工超過千戶的房市熱區。

賴正鎰說，中美貿易大戰避險需求，台商大舉回流投資，台灣今年在疫情紛擾中經濟成長率預估5.88％，逆勢站上11年來新高，不少資金在股市獲利了結，改挹注房市，積極置產購屋。

中科去年已核准28家廠商進駐二林園區，總投資額超過600億元，預計為彰化增7500個工作機會，就業的人口紅利，迅速為彰化房市注入新動能。

彰化縣從2019年開始房產交易上半年稅收就破億，目前也是省轄市之中不動產交易的冠軍。中友百貨看好中彰生活圈的消費實力，確定標下彰化第二停車場用地，開闢新百貨戰線，大台中房地產市場也隨科技業與百貨業，拉大戰線到彰化。

員林在地仲介也看好員林消費潛力，他們認為美式批發零售業、國際家具大型賣場，以及大型複合式百貨商場，包括Costco、ikea及秀泰影城，正在做進駐員林的市場可行性評估。

鄉林不動產研究室分析，彰化上半年推案較去年同期增加七成，產業、消費與人口等三大紅利相乘，讓南彰化第一大城的員林磁吸建商插旗推案，儼然成房市一級戰區，包括北部的長虹、寶佳、合陽，以及中部的鄉林、坤悅、允將、惠來及昌祐等知名建商到員林推案。

鄉林建設去年剛購進員林火車站核心鬧區的惠農段土地，預計11月接待中心人員進駐做潛銷期準備。

鄉林建設副總經理方偉民說，員林是台灣富豪，金融行庫，銀樓密度最高的地方，根據彰化銀行公會統計光在員林就有40多家金融機構，平均每人存款238萬元，其中有700位存款破億的富豪，換算約每178位員林人中，就有一位是億萬富翁。

看好連同周邊鄉鎮構成大員林生活圈約40萬人，在地的大型傳產企業林立，包括建大、正新、美利達、泰山、允強、頂新等10家知名的上市櫃公司，就業人口增加，帶動購置新住宅的需求高。