4月2日臺鐵太魯閣號重大事故，造成49死、213傷，運安會今（23）日公布事實資料報告，資料顯示罹難的47名乘客有高達30人買站票，遠高於買座票的13人。另罹難者車廂分布以車頭的第8車與 7、8車間加總27人最多。

運安會分析本事故造成傷亡262人，約82.1％傷亡人員集中在第8至第5車，以第8車乘客車廂含駕駛室、第6車乘客車廂與6、7車間的傷亡人數最多，2處皆是59人；其次是第5車乘客車廂與5、6車間49人，以及第7車乘客車廂與7、8車間48人。第4車起傷亡人數顯著下降，依序是第4車乘客車廂與4、5 車間20人；第3車乘客車廂15人；第2車乘客車廂與2、3車間5人；以及第1車乘客車廂3人。

運安會鐵道專業小組召集人李綱表示，從各車廂死亡旅客票種來看，死亡乘客47人中，站票30人、座票13人。4人無法確認是站票或座票。

這是否意味著臺鐵普悠瑪號和太魯閣號傾斜式列車必須檢討站票政策？報告指出，依臺鐵提供的書面說明，臺鐵傾斜式列車營運初期並無發售站票，惟為增加東部地區運能，民國106年設定傾斜式列車末班車每車廂提供15張站票、每班次8節車廂發售120張站票為上限。107年以普悠瑪列車實車測試，以全車滿載且加上120人及行李重量模擬，測試結果判定為合格，因此自108年5月起分階段發售站票。

運安會主委楊宏智表示，高鐵也有站票，從臺鐵太魯閣號事故發現，站票造成罹難比例很高，是不是需要去檢視站票政策，有待詳細分析，會從很多面向來探討。