電子傳產聯手，台股收盤大漲近400點站回5日線！擺脫連兩周下挫探底走勢，今天台股總算回神，產業景氣前景相對透明樂觀的半導類股延續上周率先止穩走高氣勢，在台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)、日月光(3711)、股王矽力-KY(6415)、聯發科(2454)等半導體龍頭領軍下，世芯-KY(3661)、漢磊(3707)、宏觀(6568)等漲停作收，帶動電子類股全面走高。

近期頻放利多卻弱勢的航運類股也在搶跌深反彈買盤進場下止跌，萬海(2615)漲停作收，帶動新興(2605)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)等連袂漲停，長榮(2603)漲幅亦達8%，中小型股亦有佳作，虹揚-KY(6573)、安普新(6743)、911APP*-KY(6741)、士紙(1903)、安格(6684)、勤凱(4760)、光罩(2338)、點序(6485)等同步攻頂，在電子及傳產權值股連袂反彈下，台股指數開高收高，站回5日線，終場加權股價指數約16741.84點，大漲399.9點，成交量約3635.16億元，OTC指數為206.08點，上漲5.1點，成交量約808.47億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲7.99%，其次是玻璃類股及電線電纜類股，分別上漲6.44%及3.61%，表現較差者為網路通訊類股、百貨類股及電腦設備類股，其中網路通訊類股下跌0.46%，百貨類股下跌0.28%，電腦設備類股上漲1.21%；上櫃部分，表現最佳航運類股，上漲6.22%，表現最差為文創類股，小漲0.22%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股大漲、權值股領漲下，指數止跌反彈，終場大漲399.9點，以16741.84點作收，站回5日線；近兩周台股指數因產業基本面下修壓力浮現呈現急跌走勢，由於8月下跌點數達905點，修正幅度不小，今天出現止跌反彈，但目前5日、10日、20日等短天期均線已呈空頭排列，且月、季線死亡交叉，季線也正式下彎，中線多方格局已轉弱，且就籌碼面觀察，外資上周大賣台股695億元，融資餘額仍在2657億附近的相對高檔水準，指數不排除反彈後再探底，預估本周指數區間為16000點至16700點。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞認為，短線因大盤累積一段跌幅，加上各家法說報佳音，同時外資對指標個股轉多，帶動低接買盤湧入，建議投資人在第三季盤整階段，可留意相關電子成長股，看好車用電子、半導體、伺服器、5G、AIoT、雲端、高速運算/高速傳輸等較具成長性產業獲利表現機會。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，2021下半年度將逐步進入美國聯準會縮表與升息的深水區，八月底全球央行會議到9月第三周的FOMC會議可望有明朗的量化退場訊息，目前市場預期12月開始FED減少每月購債150億美元，聯準會點圖顯示2023年升息兩碼，以近期聯準會官員聲明來看，偏鷹派的聲明開始增多，此外，以其他國家央行動向來看，原物料飆高的通膨問題是目前的挑戰，新興市場如巴西、俄羅斯今年已連續升息，成熟國家加拿大也預計2022年升息，在貨幣緊縮議題發酵下，促使全球股市近期回檔修正，台股加權指數不僅跌破季線，16500點關卡也失守。在縮表議題發酵及量能萎縮下，台股仍以震盪整理格局為主，在選股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，以長線保護短線以降低震盪風險。

就產業趨勢分析，劉宇衡指出，台股電子產業基本面仍屬健康，半導體的成長循環仍在持續，雖然市場對於下半年達到頂點的憂慮開始見諸在近期外資報告中，目前疑慮比較大的為PCs、TV、Smartphone的下游產品，不過對於高速運算、汽車電子仍抱持樂觀看法；在產能瓶頸上，Foundry的瓶頸在2022-2023年才可舒緩，載板、Raw Wafer等產業在2022將進一步供不應求，故以Bloomberg統計的亞太科技股獲利預期值來看，目前仍在上修過程中，台股跌深後，投資價值浮現，投資人可以逢低布局利基股。