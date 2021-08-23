上周公布的美國7月零售額降幅超過市場預期，且預料消費者之後支出將偏向服務，以及全球央行年會即將召開，市場對聯準會貨幣政策調整預期升溫，加上電子產業雜訊仍多，導致外資持續撤退以電子產業為重心的台股、南韓；上周新興亞股遭外資提款最多及回檔修正幅度最高的的前三市場皆為台股、南韓、越南。台股淨流出資金為近14周以來最高，達24.4億美元，南韓淨流出資金較上上周逾60億美元相比，上周流速明顯減緩，僅11.1億美元。但台股、南韓股市周線持續下挫，上周周線再度下修3.8%、3.5%。

台股23日早盤強彈，中信小資高價30 ETF經理人張逸敏指出，市場先是受到當沖降稅年底即將到期影響，加上東南亞疫情升溫影響供應鏈，後又因月底召開的全球央行年會、預期聯準會將提前縮減購債，風險偏好略為降溫，導致台股近期走勢轉弱，但觀察外資資金並未明顯撤出，在市場雜音頻傳時，應再度檢視並挑選基本面無虞之利基型產業龍頭，待市場信心回溫，長期盤勢仍相對樂觀。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，下半年台股電子業基本面仍有支撐，配合周期循環類股獲利持續上修，台股並沒有轉空的理由，且受惠於全球經濟穩定復甦，新興科技應用與遠距商機持續拓展，台灣7月出口金額創單月新高，改寫連續13個月正成長，都是台股多方的有力支持。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，台股短線將持續震盪整理，建議投資人不妨提前布局長期產業趨勢。「綠色政策」為目前全球政府施政的主旋律，台灣政策也是預定2050年達到碳中和，尤其蘋果要求旗下供應鏈2025年達到100%使用綠電，相關台灣供應廠商如台積電等承諾未來持續推動用電綠化，代表未來有更多企業出現採購綠能的需求，但由於目前市場綠電價格高、資訊不透明，台灣如要承諾目標必須擴大再生能源供給，儲能設備也需跟上，根據ESS InfoLink的預測，台灣的儲能市場將在2023年出現重大突破，並在未來十年快速成長，建議投資人不妨多加留意相關投資機會。